|ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха за сигурността на десетки хиляди граждани по време на протеста
По техни думи, Община Пловдив е издала две отделни разрешения за два протеста, насрочени за едно и също време и място – решение, което според тях създава напълно предвидим риск от напрежение и инциденти. Първото разрешение е подписано от заместник-кмета по обществен ред Ангел Славов, а второто – от заместник-кмета Николай Бухалов. Двата протеста, подчертават от ръководствата на ПП–ДБ, са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е превърнало ситуацията в сериозна заплаха за обществения ред.
Коалицията е категорична, че с това си действие местната власт е нарушила чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който изрично забранява провеждането на събрания, когато съществува непосредствена опасност за сигурността на гражданите. В позицията им се посочва, че политическата и административна отговорност не може да бъде прехвърлена върху заместник-кметовете, тъй като крайната отговорност се носи от кмета на общината.
"Подписите на двамата заместник-кметове не освобождават от отговорност кмета Костадин Димитров. Той има задължение да упражнява контрол и да гарантира сигурността на гражданите, особено при събития с толкова висок обществен заряд“, се казва в позицията на коалицията.
От ПП–ДБ благодарят на гражданите за мирното и отговорно поведение по време на протеста, както и на организаторите, доброволците и служителите на МВР, които с професионалните си действия са предотвратили ескалация, независимо от допуснатите управленски грешки.
Коалицията е категорична, че запазването на реда не е заслуга на общината, а въпреки нейните действия. Според тях, подобна ситуация демонстрира опасна управленска немарливост, която не може да бъде подмината без последици.
"Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си.
Задържаха мъж, пуснал бомбичка на протеста в Пловдив
10:50 / 11.12.2025
Четири са най-предпочитаните пловдивски квартали за купуване на а...
10:03 / 11.12.2025
Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа
09:00 / 11.12.2025
Строителен терор в западната част на Пловдив, деца плачат, родите...
09:27 / 11.12.2025
Към края си е ремонтът, който трябваше да приключи до 15 юли 2022...
08:16 / 11.12.2025
Продължават гърмежите от пиратки на протеста в Пловдив
21:16 / 10.12.2025
