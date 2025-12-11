ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха за сигурността на десетки хиляди граждани по време на протеста

© Plovdiv24.bg Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България“ настоява за незабавната оставка на кмета на Пловдив Костадин Димитров, като го обвинява в допускане на пряка заплаха за сигурността на гражданите по време на мащабния протест на 10 декември. Според коалицията, действията на общинската администрация в този ден са били не само некомпетентни, но и в разрез със закона.



По техни думи, Община Пловдив е издала две отделни разрешения за два протеста, насрочени за едно и също време и място – решение, което според тях създава напълно предвидим риск от напрежение и инциденти. Първото разрешение е подписано от заместник-кмета по обществен ред Ангел Славов, а второто – от заместник-кмета Николай Бухалов. Двата протеста, подчертават от ръководствата на ПП–ДБ, са имали несъвместими искания и ценностни позиции, което е превърнало ситуацията в сериозна заплаха за обществения ред.



Коалицията е категорична, че с това си действие местната власт е нарушила чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който изрично забранява провеждането на събрания, когато съществува непосредствена опасност за сигурността на гражданите. В позицията им се посочва, че политическата и административна отговорност не може да бъде прехвърлена върху заместник-кметовете, тъй като крайната отговорност се носи от кмета на общината.



"Подписите на двамата заместник-кметове не освобождават от отговорност кмета Костадин Димитров. Той има задължение да упражнява контрол и да гарантира сигурността на гражданите, особено при събития с толкова висок обществен заряд“, се казва в позицията на коалицията.



От ПП–ДБ благодарят на гражданите за мирното и отговорно поведение по време на протеста, както и на организаторите, доброволците и служителите на МВР, които с професионалните си действия са предотвратили ескалация, независимо от допуснатите управленски грешки.



Коалицията е категорична, че запазването на реда не е заслуга на общината, а въпреки нейните действия. Според тях, подобна ситуация демонстрира опасна управленска немарливост, която не може да бъде подмината без последици.



"Кмет, който допуска подобно струпване на протестиращи с противоположни искания, без адекватна координация и без гаранции за сигурността, не може да остане на поста си.