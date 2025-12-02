ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив обявиха изключителна певица за "Добротворец на годината"
Народната певица Росица Пейчева беше ангажирана за водеща на събитието с благотворителна кауза в подкрепа на лечението на младеж с увреждане и за изграждането на православен кръст над с. Чурен. С много емоция, харизма и любов, "гласът на Родопите“ презентира стиховете и разказите на автора, а документалният филм привлече всички погледи в залата под съпровода на сърцатата певица с неповторим глас.
В препълнената зала "Съединение“, някогашна пленарна зала на Парламента на Източна Румелия, авторът на книгата Любен Иванов, съвместно с певицата Росица Пейчева създадоха неповторима атмосфера на патриотизъм, душевност; с признателност към предците и уважение към родовата памет. Редуването на цитати от книгата, емоционални стихове и песни от недрата на Родопите, нееднократно просълзиха присъстващите и ги върнаха към корените на ДОБРОТО.
"Гласът на Родопите“ акцентира колко е важно да пазим корените си и да предаваме на новото поколение любовта към рода и родината.
Росица Пейчева поднесе цялата тази емоция заедно с автора на книгата и с две от своите ученички /Елена Ханъмова и Дея Петрова/, част от школата и за надарени деца. Любен Иванов акцентира за съпричастността на певицата към идеята за подкрепа на деца с аутизъм и за редицата и участия в доброволчески и благотворителни каузи, които са ориентирани както към талантливи деца, така и към такива от уязвими групи.
Тук дойде моментът, в който се поднесе и голямата изненада, а именно в края на вечерта, авторът на книгата и Директор на ИКСУ Напредък Любен Иванов, заедно с Невена Божилова /КБН7/, Веселина Ботева Директор Дирекция "Социална политика“ и Николай Бухалов зам.-кмет на община Пловдив приветстваха тазгодишният "Добротоврец на 2025г." 2025г. – Росица Пейчева /артист, родопска певица, педагог-преподавател, общественик и радетел на каузата за подкрепа на талантливи деца и деца от уязвими групи/. Беше и присъден Почетен знак с кристална статуетка във формата на огромно сърце.
