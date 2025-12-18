ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Трима бивши кметове и митрополит аплодират новия почетен гражданин на Пловдив
Автор: Диана Бикова 09:55Коментари (0)169
©
виж галерията
Трима бивши кметове на Пловдив - д-р Иван Чомаков, Здравко Димитров и Славчо Атанасов и пловдивският митрополит Николай присъстваха на връчването на най-високото гражданско отличие "почетен гражданин на Пловдив" на бившия градоначалник и областен управител инж. Тодор Петков. Церемонията се състоя в началото на последната за 2025 г. сесия на пловдивския Общински съвет, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Митрополит Николай отправи специални благодарности към общинските съветници, които са откликнали на молбата му за присъждането на званието.

"В историята на нашия град ще остане светлата диря на г-н Тодор Петков, която ще вдъхновява добротворството. Когато беше кмет върна собствеността на пловдивската духовна семинария, положи усилия за възстановяване на българската светиня в Истанбул – храмът св. Стефан, макар и със закъснение да бъде зачетен Гавраил Кръстевич като почетен гражданин на Пловдив. На г-н Петков, навършил тази година 75 години, молитствам Бог да го дари с дълъг живот, благопреуспяване, да бъде радостен, удовлетворен и щастлив" - каза пловдивският владика. 

Приветствие отправи и областния управител проф. Христина Янчева и припомни заслугите на инж. Петков за развитие на пътната мрежа в областта, както и подновяването на проучванията за водоснабдяване на Пазарджик, Пловдив и Хасково от каскада "Въча. "Днешното удостояване е признание и уважение към неговата отговорност, всеотдайност" - отбеляза тя. 

Председателят на ОбС Атанас Узунов прочете решението за присъждането на отличието, след което кметът Костадин Димитров връчи отличителните знаци. 

"Благодаря ви за това най-високо пловдивско гражданско отличие, то не е само за мен – то е за всички, с които съм работил в тия години. Пловдив си заслужава да се работи за него. По-голямата част от моя живот беше посветен на каузата "Пловдив“. Днес не случайно съм поканил и тук присъстват петимата ми внуци и дъщеря ми – бих искал и те да работят за каузи. Благодаря за всичко онова, което сте направили за мен, за това отличие, което днес получавам" - не скри вълнението си инж. Тодор Петков.

Той припомни знакови обекти, в които е участвал - палата №8, жилищни кооперации, сграда на тогавашния завод "Ален мак", началото на строителството на "Тракия" и залесяването с 40 000 фиданки годишно, направата на Гребния канал, изграждането на стадион "Пловдив", за който се надява все някога да бъде завършен. 

"Приемствеността в управлението е много важно, нищо не започва от един човек. Пловдив е един от най-старите живи градове, не трябва да забравяме, че ние сме временно, той е бил преди нас и ще остане след нас. Моля ви, направете така, че да не се презастроява, не остана въздух." - каза в заключение Тодор Петков.

Цялата церемония може да гледате в прикаченото видео!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
07:05 / 18.12.2025
Пловдивчани отново излизат днес на протест
06:00 / 18.12.2025
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинск...
21:32 / 17.12.2025
От днес Пловдив е най-топлото и светло място през декември
20:05 / 17.12.2025
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "м...
17:46 / 17.12.2025
Изтърбушиха хотела на т.нар. Цар Киро на пъпа на Пловдив
17:31 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
15:51 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: