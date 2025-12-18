ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима бивши кметове и митрополит аплодират новия почетен гражданин на Пловдив
Митрополит Николай отправи специални благодарности към общинските съветници, които са откликнали на молбата му за присъждането на званието.
"В историята на нашия град ще остане светлата диря на г-н Тодор Петков, която ще вдъхновява добротворството. Когато беше кмет върна собствеността на пловдивската духовна семинария, положи усилия за възстановяване на българската светиня в Истанбул – храмът св. Стефан, макар и със закъснение да бъде зачетен Гавраил Кръстевич като почетен гражданин на Пловдив. На г-н Петков, навършил тази година 75 години, молитствам Бог да го дари с дълъг живот, благопреуспяване, да бъде радостен, удовлетворен и щастлив" - каза пловдивският владика.
Приветствие отправи и областния управител проф. Христина Янчева и припомни заслугите на инж. Петков за развитие на пътната мрежа в областта, както и подновяването на проучванията за водоснабдяване на Пазарджик, Пловдив и Хасково от каскада "Въча. "Днешното удостояване е признание и уважение към неговата отговорност, всеотдайност" - отбеляза тя.
Председателят на ОбС Атанас Узунов прочете решението за присъждането на отличието, след което кметът Костадин Димитров връчи отличителните знаци.
"Благодаря ви за това най-високо пловдивско гражданско отличие, то не е само за мен – то е за всички, с които съм работил в тия години. Пловдив си заслужава да се работи за него. По-голямата част от моя живот беше посветен на каузата "Пловдив“. Днес не случайно съм поканил и тук присъстват петимата ми внуци и дъщеря ми – бих искал и те да работят за каузи. Благодаря за всичко онова, което сте направили за мен, за това отличие, което днес получавам" - не скри вълнението си инж. Тодор Петков.
Той припомни знакови обекти, в които е участвал - палата №8, жилищни кооперации, сграда на тогавашния завод "Ален мак", началото на строителството на "Тракия" и залесяването с 40 000 фиданки годишно, направата на Гребния канал, изграждането на стадион "Пловдив", за който се надява все някога да бъде завършен.
"Приемствеността в управлението е много важно, нищо не започва от един човек. Пловдив е един от най-старите живи градове, не трябва да забравяме, че ние сме временно, той е бил преди нас и ще остане след нас. Моля ви, направете така, че да не се презастроява, не остана въздух." - каза в заключение Тодор Петков.
Цялата церемония може да гледате в прикаченото видео!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
