Хиляди излязоха на протест в Пловдив
Автор: Диана Бикова 19:09Коментари (9)5053
©
виж галерията
Граждански протест под мотото "Стига айляк“ се провежда на пл. "Съединение" в Пловдив. Организаторите не са познати като политически лица и изрично са се разграничили от партийни централи, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Протестът е срещу липсата на достатъчно политики в интерес на хората, бизнеса и публичните услуги. Недоволните граждани искат реалистични разчети, прозрачност, социална защита, политики, които работят за гражданите в републиканския бюджет за 2026 г. 

"България е на българите, на свободните граждани, на нашите деца" - декларираха ораторите на митинга. 

Демонстрациите в страната са под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат".

От страна на областната дирекция на МВР са взети мерки за недопускане на противообществени прояви и обезпечаване на спокойствието на жителите и гостите на Пловдив. Създадена е организация шествието по главната да бъде съпроводено от полицейски служители, а при необходимост да се въведе временна организация на движението.



-1
 
 
Паднаха в капана на Радев... Като ги питаш за какво протестират, казват самодоволно ами против Бюджет 2026. Ама какво за бюджет 2026 и те не знаят, даже съм сигурен, че не знаят какво представлява един бюджет....
0
 
 
Ами ОК, утре Желязков да подава оставка. След 3 месеца - избори. Дотогава с 1/12 от стария бюджет. След изборите - същото, след още 3 месеца - пак, и пак, и пак. Прост народ това заслужава.
-2
 
 
Истината е ,че т.н. протестъри подкокоросани от Кокорчо, не знаят какво точно искат. А самия Кокорчо не предлага алтернативен бюджет. Нека ( ако може) да покаже друг възможен бюджет а не да врещи в парламента и по дискотеките. И да вземе Спицов да го поуспокои малко. Имам предвид да му тегли една пУшка.
-1
 
 
Това вече прилича на леееко посабуждане...бая хора трябва да се стреснат! Щото май само с изтегляне на бюджета май вече няма да стане?
-2
 
 
За какво протестират, някой знае ли? Това не са ли същите дето казваха, че Украйна ще победи Русия?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

