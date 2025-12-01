ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди излязоха на протест в Пловдив
Протестът е срещу липсата на достатъчно политики в интерес на хората, бизнеса и публичните услуги. Недоволните граждани искат реалистични разчети, прозрачност, социална защита, политики, които работят за гражданите в републиканския бюджет за 2026 г.
"България е на българите, на свободните граждани, на нашите деца" - декларираха ораторите на митинга.
Демонстрациите в страната са под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат".
От страна на областната дирекция на МВР са взети мерки за недопускане на противообществени прояви и обезпечаване на спокойствието на жителите и гостите на Пловдив. Създадена е организация шествието по главната да бъде съпроводено от полицейски служители, а при необходимост да се въведе временна организация на движението.
