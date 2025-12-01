© виж галерията Граждански протест под мотото "Стига айляк“ се провежда на пл. "Съединение" в Пловдив. Организаторите не са познати като политически лица и изрично са се разграничили от партийни централи, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Протестът е срещу липсата на достатъчно политики в интерес на хората, бизнеса и публичните услуги. Недоволните граждани искат реалистични разчети, прозрачност, социална защита, политики, които работят за гражданите в републиканския бюджет за 2026 г.



"България е на българите, на свободните граждани, на нашите деца" - декларираха ораторите на митинга.



Демонстрациите в страната са под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат".



От страна на областната дирекция на МВР са взети мерки за недопускане на противообществени прояви и обезпечаване на спокойствието на жителите и гостите на Пловдив. Създадена е организация шествието по главната да бъде съпроводено от полицейски служители, а при необходимост да се въведе временна организация на движението.



