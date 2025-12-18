ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Костадин Димитров: Факт е, че навсякъде се работи
Ето как изглеждат те към момента:
"Поехме ангажимент в края на годината да имаме четири завършени входно-изходни артерии. "Кукленско шосе" беше отворено на 15 септември.
"Голямоконарско шосе" е завършено и ще бъде отворено утре. "Брезовско шосе" е отворено. "Рогошко шосе" е проходимо. Там има да се работи в урбанизираната част.
По отношение на другите обекти:
Кино "Космос" - работи се вътре.
Улица "Славянска" - в понеделник ще бъде открита.
Ул. "Генерал Колев" - работи се.
Спортните зали в "Западен" - работят се.
По отношение на плащането - в следствие на договора с ББР, плащанията ще дойдат в края на годината и в началото на следващата година. Усилията за добрата комуникация с МРРБ и МФ са факт, факт е, че навсякъде се работи.
Надхвърляме мащаба на община Пловдив - и на "Голямоконарско шосе", и на "Асеновградско шосе" има струпана техника и там също се работи", съобщи Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 90
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 7 мин.
0
преди 1 ч. и 44 мин.
+2
1912
преди 1 ч. и 46 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Представят новите български изтребители F-16 Block 70
09:48 / 18.12.2025
Трима бивши кметове и митрополит аплодират новия почетен граждани...
09:55 / 18.12.2025
В Пловдив тази сутрин е по-студено, отколкото на Мусала
08:54 / 18.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
07:05 / 18.12.2025
Пловдивчани отново излизат днес на протест
06:00 / 18.12.2025
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинск...
21:32 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS