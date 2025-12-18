ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Димитров: Факт е, че навсякъде се работи
Автор: Диана Бикова 10:08Коментари (5)1339
©
Кметът Костадин Димитров съобщи в Общинския съвет как върви изпълнението на инфраструктурните проекти в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето как изглеждат те към момента: 

"Поехме ангажимент в края на годината да имаме четири завършени входно-изходни артерии. "Кукленско шосе" беше отворено на 15 септември.

"Голямоконарско шосе" е завършено и ще бъде отворено утре. "Брезовско шосе" е отворено. "Рогошко шосе" е проходимо. Там има да се работи в урбанизираната част.

По отношение на другите обекти:

Кино "Космос" - работи се вътре. 

Улица "Славянска" - в понеделник ще бъде открита. 

Ул. "Генерал Колев" - работи се. 

Спортните зали в "Западен" - работят се. 

По отношение на плащането - в следствие на договора с ББР, плащанията ще дойдат в края на годината и в началото на следващата година. Усилията за добрата комуникация с МРРБ и МФ са факт, факт е, че навсякъде се работи.

Надхвърляме мащаба на община Пловдив - и на "Голямоконарско шосе", и на "Асеновградско шосе" има струпана техника и там също се работи", съобщи Димитров.



27.11.2025 В рамките на град Пловдив вече има "магистрала", откриват я след
месец!
месец!
23.11.2025 Кметът на Пловдив: Предвиждаме да открием адски много улици и булеварди до края на годината
05.11.2025 Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голямоконарско
05.09.2025 "Драгиев и Ко": Голямоконарско шосе готово до края на годината
11.08.2025 Ремонтът на Голямоконарско шосе напредва
07.05.2025 Ремонтът на Голямоконарско продължава: 900 метра за 14 млн. лева
По тротоара до ТЕТ дали работят? Там и тротоара разбиха и паркоместата не довършиха! Работили били ...
+2
 
 
Вярно е пет години по един километър
0
 
 
Да, да, да. А работите ли върху проблемите с градския транспорт, чистота на въздуха, трагичния трафик, презастрояването, разширяването на синя и зелена зона. Правите само булеварди и улици, защото само до там ви стига капацитета, и само там си лапате парите. Иначе от толкова булеварди в града, никъде няма зелена вълна.. олигофрени
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Представят новите български изтребители F-16 Block 70
09:48 / 18.12.2025
Трима бивши кметове и митрополит аплодират новия почетен граждани...
09:55 / 18.12.2025
В Пловдив тази сутрин е по-студено, отколкото на Мусала
08:54 / 18.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
07:05 / 18.12.2025
Пловдивчани отново излизат днес на протест
06:00 / 18.12.2025
Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинск...
21:32 / 17.12.2025

Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Закупуване на самолети F-16
Кауза Колежа
