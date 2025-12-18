© Кметът Костадин Димитров съобщи в Общинския съвет как върви изпълнението на инфраструктурните проекти в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Ето как изглеждат те към момента:



"Поехме ангажимент в края на годината да имаме четири завършени входно-изходни артерии. "Кукленско шосе" беше отворено на 15 септември.



"Голямоконарско шосе" е завършено и ще бъде отворено утре. "Брезовско шосе" е отворено. "Рогошко шосе" е проходимо. Там има да се работи в урбанизираната част.



По отношение на другите обекти:



Кино "Космос" - работи се вътре.



Улица "Славянска" - в понеделник ще бъде открита.



Ул. "Генерал Колев" - работи се.



Спортните зали в "Западен" - работят се.



По отношение на плащането - в следствие на договора с ББР, плащанията ще дойдат в края на годината и в началото на следващата година. Усилията за добрата комуникация с МРРБ и МФ са факт, факт е, че навсякъде се работи.



Надхвърляме мащаба на община Пловдив - и на "Голямоконарско шосе", и на "Асеновградско шосе" има струпана техника и там също се работи", съобщи Димитров.



