© Кметът на Пловдив Костадин Димитров официално откри обновеното Голямоконарско шосе след цялостна реконструкция и разширение на територията на община Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



"Голямоконарско шосе вече е завършено до границите с община "Марица". Вторият етап е с дължина 900 метра и е направено всичко необходимо - осветление, тротоари, велоалея, вертикална и хоризонтална маркировка, поливни системи, кръгово кръстовище", обясни кметът Димитров. Работата е извършена за 6 месеца и половина.



"Всички очакваме този път да стигне до магистрала "Тракия". Община "Марица" трябва да направи количествено-стойностна сметка за останалия участък от около 5 километра. Ние ще съдействаме" - каза градоначалникът.



Стойността на реконструкцията е малко над 16 милиона лева с ДДС, осигурени по Приложение 3 на МРРБ.



"Надявам се да не се превърне в писта. Трябва да имаме култура на шофиране. Самите кръгови – нямаш възможност да минеш покрай кръговото, намаляваш и тогава минаваш" - каза още Димитров.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.