Откриха ремонтираното Голямоконарско шосе
Автор: Диана Бикова 10:26
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров официално откри обновеното Голямоконарско шосе след цялостна реконструкция и разширение на територията на община Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

"Голямоконарско шосе вече е завършено до границите с община "Марица". Вторият етап е с дължина 900 метра и е направено всичко необходимо - осветление, тротоари, велоалея, вертикална и хоризонтална маркировка, поливни системи, кръгово кръстовище", обясни кметът Димитров. Работата е извършена за 6 месеца и половина. 

"Всички очакваме този път да стигне до магистрала "Тракия". Община "Марица" трябва да направи количествено-стойностна сметка за останалия участък от около 5 километра. Ние ще съдействаме" - каза градоначалникът. 

Стойността на реконструкцията е малко над 16 милиона лева с ДДС, осигурени по Приложение 3 на МРРБ. 

"Надявам се да не се превърне в писта. Трябва да имаме култура на шофиране. Самите кръгови – нямаш възможност да минеш покрай кръговото, намаляваш и тогава минаваш" - каза още Димитров.



Вместо да правим молебен, да не става писта, защо не сложите стационарни камери за скорост?
0
 
 
900 метра за 16 милиона..... Безбожници продажни!!!
-1
 
 
Най-сетне! Пловдив вижда завършване на влачени 3 мандата улици!
Мръсен въздух в Пловдив
08:09 / 19.12.2025
Откриват новата "магистрала" в Пловдив
05:45 / 19.12.2025
05:45 / 19.12.2025
Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова...
22:40 / 18.12.2025
22:40 / 18.12.2025
Отбелязваме 100 години журналистика в Пловдив
22:00 / 18.12.2025
22:00 / 18.12.2025
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловд...
21:51 / 18.12.2025
21:51 / 18.12.2025
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025
19:14 / 18.12.2025

