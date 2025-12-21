ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Така изглежда първият вход на Пловдив, влизайки от АМ "Тракия"
Голямоконарско шосе вече е завършено до границите с община "Марица". Вторият етап е с дължина 900 метра и е направено всичко необходимо - осветление, тротоари, велоалея, вертикална и хоризонтална маркировка, поливни системи, кръгово кръстовище. Работата е извършена за 6 месеца и половина.
"Всички очакваме този път да стигне до магистрала "Тракия". Община "Марица" трябва да направи количествено-стойностна сметка за останалия участък от около 5 километра. Ние ще съдействаме" - каза кметът на Пловдив.
Стойността на реконструкцията е малко над 16 милиона лева с ДДС, осигурени по Приложение 3 на МРРБ.
"Надявам се да не се превърне в писта. Трябва да имаме култура на шофиране. Самите кръгови – нямаш възможност да минеш покрай кръговото, намаляваш и тогава минаваш" - каза още Димитров.
В прикачената галерия вижте как изглежда обновеният път!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 95
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Банкоматите в Пловдив останаха без пари
19:06 / 21.12.2025
Сериозна катастрофа в Пловдив, на място има и пожарна
13:48 / 21.12.2025
Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собс...
18:23 / 20.12.2025
Срещу гаранция от 100 000 лева собственикът на болница "Селена" и...
18:05 / 20.12.2025
Николай Йорданов: С каквито и средства да ме мъчат, няма да ми вз...
17:01 / 20.12.2025
Николай Йорданов: Това са парите на болница "Селена", не на Ставр...
16:46 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS