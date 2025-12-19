ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Откриват новата "магистрала" в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:45Коментари (0)587
©
Днес ще се състои официално откриване на обновеното Голямоконарско шосе след цялостна реконструкция и разширение, съобщиха от пресцентъра на община Пловдив.

Участъкът е с дължина 900 метра, а някои го оприличават дори на магистрала в рамките на самия град. Направени са новите водопровод и канализация, изградено е широко кръгово кръстовище, оформени са велоалеята и локалното платно. 

Вторият етап от реконструкцията на важната пътна артерия започна през май. Ремонтът на този участък струва 14 милиона лева без ДДС, осигурени от държавата, за което е подписано споразумение с МРРБ.

След приключването на обекта на територията на община Пловдив строителните дейности ще продължат на територията на община "Марица" до пътен възел "Царацово" по проекта на община Пловдив, който беше дарен на "Марица" миналата година.

Отчуждителните процедури на територията на община "Марица" са приключени отдавна. Местният общински съвет има решение да се купят от държавата последните три канала, но това все още не се е случило. В ход са съгласувателните процедури по проекта след което ще се обяви обществена поръчка за третия етап от ремонта на "Голямоконарско шосе". Очаква се това да стане в началото на 2026 г.

Новото осветление е енергоефективно, с LED лампи. Пътната настилка е направена от 20 см битумизирана смес, 4 см биндер и още 4 см плътен асфалт, за да издържа на натоварен трафик и високи температури през лятото.

Булевардът е разширен с още едно платно по подобие на пътвия участък, подменени са водопровод, канализация, кабелна мрежа, изградени са тротоари, велоялея и поливна система.


Още по темата: общо новини по темата: 92
18.12.2025 Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
18.12.2025 Костадин Димитров: Факт е, че навсякъде се работи
27.11.2025 В рамките на град Пловдив вече има "магистрала", откриват я след
месец!
23.11.2025 Кметът на Пловдив: Предвиждаме да открием адски много улици и булеварди до края на годината
05.11.2025 Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голямоконарско
05.09.2025 "Драгиев и Ко": Голямоконарско шосе готово до края на годината
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова...
22:40 / 18.12.2025
Отбелязваме 100 години журналистика в Пловдив
22:00 / 18.12.2025
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловд...
21:51 / 18.12.2025
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025
Общински съветник: Някои ще бъдат много щастливи от този подарък
17:10 / 18.12.2025
Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
15:51 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Голямоконарско шосе"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тровят и гърмят улични котки
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: