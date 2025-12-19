© "Отдавна чакаме този път да се изпълни. Видях в рамките на 6 месеца невероятна организация и изпълнение, за разлика от предишното трасе, което отне 2 години и половина" - това заяви бизнесменът Максим Митков при откриването на втория етап от реконструкцията на "Голямоконарско шосе", предава репортер на Plovdiv24.bg.



По думите на предприемача, който в близост до важната пътна артерия има голямо производство, по време на реконструкцията не е имало аварии, работниците не са закъснявали, а изпълнението е по най-добрия начин.



"Това е невероятно бижу, от което градът отдавна имаше нужда" - каза Митков и благодари на общината и на изпълнителя "Драгиев и ко".



