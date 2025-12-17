ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Напусна ни един от последните пловдивски мохикани
Напусна ни един от последните пловдивски мохикани, голям ерудит, човек, който знаеше много и можеше много.
В сърцата на тези, които го познаваха, ще остане една осезаема празнота, защото той беше човек с голямо Ч.
В този момент думите ми не стигат. Почивай в мир, скъпи приятелю! Докато има все още и един жив от нас, ти няма да бъдеш забравен", написа Минко Бракалов-Бимбо.
Архитект Делчев е правнук на Димитър Свещаров, деец на Съединението и кмет на Пловдив по времето на Първото българско изложение. Завършил е средното си образование със златен медал през 1969 година, а през 1974 г. се дипломира със специалност "Архитектура“ във ВИАС.
Има втора квалификация като програмист на географски информационни системи. В дългогодишната си практика е участвал като член или ръководител на екип в над 200 проекта в тези сфери.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с п...
11:11 / 17.12.2025
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Плов...
10:50 / 17.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
10:17 / 17.12.2025
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
17:14 / 16.12.2025
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS