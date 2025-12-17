© Plovdiv24.bg Починал е пловдивският архитект Иван Делчев. За това съобщиха негови близки. "В дълбока скръб съобщавам, че на 15.12.2025 г. почина моят скъп приятел Иван Делчев (Чудото).



Напусна ни един от последните пловдивски мохикани, голям ерудит, човек, който знаеше много и можеше много.



В сърцата на тези, които го познаваха, ще остане една осезаема празнота, защото той беше човек с голямо Ч.



В този момент думите ми не стигат. Почивай в мир, скъпи приятелю! Докато има все още и един жив от нас, ти няма да бъдеш забравен", написа Минко Бракалов-Бимбо.



Архитект Делчев е правнук на Димитър Свещаров, деец на Съединението и кмет на Пловдив по времето на Първото българско изложение. Завършил е средното си образование със златен медал през 1969 година, а през 1974 г. се дипломира със специалност "Архитектура“ във ВИАС.



Има втора квалификация като програмист на географски информационни системи. В дългогодишната си практика е участвал като член или ръководител на екип в над 200 проекта в тези сфери.