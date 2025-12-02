ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутати поискаха махане на мантинелите от Околовръстното на Пловдив
На среща с ръководството на АПИ поискали или пълно премахване на мантинелите, или изместването им в края на банкета. Смятат, че е удачно да се сложат еластични колчета, оребрена маркировка и осветление. От пътната агенция обяснили, че може да махнат мантинелите, но ще трябва да ограничат скоростта на 50 км/час. АПИ започнали обследване и анализът се очаквал най-рано след три месеца.
За 12.12 от 16 до 17 ч. е планирано временно блокиране на Околовръстното, при кръстовището за Марково, където загина тричленно семейство. Очаква се в протеста да се включат много граждани.
