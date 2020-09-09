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|Случайност??? Пак изпратиха Давидов да свири Лудогорец - Локо
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 5-ия кръг на Първа лига. Безспорно дербито в този кръг е между шампиона Лудогорец и носителя на Купата и Суперкупата на страната Локомотив (Пловдив). По някаква странна случайност наряд за този сблъсък получи Георги Давидов.
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Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че точно същият рефер свири последният шампионатен мач между двата отбора, който пак се игра в Разград. На 27 юни "орлите" разгромиха черно-белите с 6:1.
Мачът между Ботев (Пд) и Царско село, който е в петък в Коматево, бе поверен на Ивайло Стоянов - Сватбата.
ПОФК Ботев Враца - ФК Арда
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев
11 Сеп 2020 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Ботев (Пд) - ФК Царско село 2015
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Антон Симеонов Генов
12 Сеп 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Генов Нарлев
12 Сеп 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Кольо Димитров Данев
13 Сеп 2020 г. Неделя 18:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Монтана 1921
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Георги Владимиров Игнатов
13 Сеп 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Левски - ФК Етър
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Константин Делов Писков
14 Сеп 2020 г. Понеделник 19:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Кирил Петков Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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