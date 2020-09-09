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Случайност??? Пак изпратиха Давидов да свири Лудогорец - Локо
Автор: Стойчо Генов 18:22 / 09.09.2020Коментари (0)241
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БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 5-ия кръг на Първа лига. Безспорно дербито в този кръг е между шампиона Лудогорец и носителя на Купата и Суперкупата на страната Локомотив (Пловдив). По някаква странна случайност наряд за този сблъсък получи Георги Давидов.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че точно същият рефер свири последният шампионатен мач между двата отбора, който пак се игра в Разград. На 27 юни "орлите" разгромиха черно-белите с 6:1.

Мачът между Ботев (Пд) и Царско село, който е в петък в Коматево, бе поверен на Ивайло Стоянов - Сватбата.

ПОФК Ботев Враца - ФК Арда

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Стоян Маринов Алексиев     

11 Сеп 2020 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Ботев (Пд) - ФК Царско село 2015

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев                    

СН: Антон Симеонов Генов     

12 Сеп 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Георги Генов Нарлев     

12 Сеп 2020 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                    

СН: Кольо Димитров Данев     

13 Сеп 2020 г. Неделя 18:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Монтана 1921

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет                    

СН: Георги Владимиров Игнатов     

13 Сеп 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Левски - ФК Етър

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Константин Делов Писков     

14 Сеп 2020 г. Понеделник 19:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Берое

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев                    

СН: Кирил Петков Йорданов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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