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Станислав Тодоров свири Черно море - Локо (Пд), пратиха Драганов в "Коматево"
Автор: Стойчо Генов 16:00 / 10.02.2021Коментари (0)317
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БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 17-ия кръг на Първа лига, с които се подновява сезонът след зимната пауза.

12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Ботев (Пд) - ФК Арда

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков                    

СН: Иван Захариев Вълчев     

13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Николай Валентинов Малджански                    

СН: Костадин Георгиев Стоичков     

13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Милков Гинчев                    

СН: Георги Крумов Виделов     

13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Ичко Лозев Лозев     

14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Антон Симеонов Генов     

14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Монтана 1921

ГС: Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев                    

СН: Константин Делов Писков     

15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен                    

СН: Кольо Димитров Данев     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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