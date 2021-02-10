Станислав Тодоров свири Черно море - Локо (Пд), пратиха Драганов в "Коматево"

© Plovdiv24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 17-ия кръг на Първа лига, с които се подновява сезонът след зимната пауза.



12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.



ПФК Ботев (Пд) - ФК Арда



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Иван Захариев Вълчев



13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Николай Валентинов Малджански



СН: Костадин Георгиев Стоичков



13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Георги Крумов Виделов



13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Ичко Лозев Лозев



14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Антон Симеонов Генов



14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Монтана 1921



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Константин Делов Писков



15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен



СН: Кольо Димитров Данев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.