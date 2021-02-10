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|Станислав Тодоров свири Черно море - Локо (Пд), пратиха Драганов в "Коматево"
БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 17-ия кръг на Първа лига, с които се подновява сезонът след зимната пауза.
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12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Ботев (Пд) - ФК Арда
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Иван Захариев Вълчев
13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Костадин Георгиев Стоичков
13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Крумов Виделов
13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Ичко Лозев Лозев
14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Антон Симеонов Генов
14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Константин Делов Писков
15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Кольо Димитров Данев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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