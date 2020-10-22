Станислав Тодоров ще свири в Коматево, пратиха Георги Иванов на Царско село - Локо

© Plovdiv24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 10-ия кръг в Първа лига.



24 Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Благой Кирилов Манов



СН: Георги Спасов Славов



24 Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.



ПФК Левски - ПФК Черно море



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Димитър Цолов Буров



СН: Стоян Маринов Алексиев



25 Окт 2020 г. Неделя 12:30 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Атанас Петров Бозев



25 Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.



ФК Арда - ПФК ЦСКА-София



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен



СН: Ахмед Яшар Ахмед



25 Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.



ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Петър Георгиев Кузев



СН: Константин Делов Писков



26 Окт 2020 г. Понеделник 17:15 ч.



ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Николай Георгиев Ангелов



26 Окт 2020 г. Понеделник 19:30 ч.



ФК Етър - ПФК Берое



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Александър Ангелов Атанасов



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Георги Генов Нарлев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.