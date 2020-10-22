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|Станислав Тодоров ще свири в Коматево, пратиха Георги Иванов на Царско село - Локо
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 10-ия кръг в Първа лига.
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24 Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Георги Спасов Славов
24 Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Стоян Маринов Алексиев
25 Окт 2020 г. Неделя 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Атанас Петров Бозев
25 Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Арда - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Ахмед Яшар Ахмед
25 Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Константин Делов Писков
26 Окт 2020 г. Понеделник 17:15 ч.
ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Николай Георгиев Ангелов
26 Окт 2020 г. Понеделник 19:30 ч.
ФК Етър - ПФК Берое
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Генов Нарлев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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