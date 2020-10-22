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Станислав Тодоров ще свири в Коматево, пратиха Георги Иванов на Царско село - Локо
Автор: Стойчо Генов 16:01 / 22.10.2020Коментари (0)126
© Plovdiv24.bg
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 10-ия кръг в Първа лига.

24 Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Благой Кирилов Манов                    

СН: Георги Спасов Славов     

24 Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров                    

СН: Стоян Маринов Алексиев     

25 Окт 2020 г. Неделя 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Атанас Петров Бозев     

25 Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ФК Арда  - ПФК ЦСКА-София

ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен                    

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

25 Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев                    

СН: Константин Делов Писков     

26 Окт 2020 г. Понеделник 17:15 ч.

ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                    

СН: Николай Георгиев Ангелов     

26 Окт 2020 г. Понеделник 19:30 ч.

ФК Етър - ПФК Берое

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев                    

СН: Георги Генов Нарлев     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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