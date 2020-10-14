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Спортните новини: Днес (13) | Вчера (18)
БФС обяви реферите за домакинските мачове на Локо и Ботев
Автор: Стойчо Генов 15:50 / 14.10.2020Коментари (0)65
© Plovdiv24.bg
Николай Йорданов ще свири в Коматево
Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг в Първа лига.

17, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Николов Николов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Мартин Живков Богдев     

17, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Георги Владимиров Игнатов     

18, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

18, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Монтана 1921

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров                    

СН: Стоян Христов Денев     

18, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                    

СН: Иван Захариев Вълчев     

19, Окт 2020 г. Понеделник 20:15 ч.

ПФК Ботев Пд - ФК Етър

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН:    Кирил Манолов Лозанов     

20, Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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