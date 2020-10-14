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|БФС обяви реферите за домакинските мачове на Локо и Ботев
Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг в Първа лига.
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|Николай Йорданов ще свири в Коматево
17, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Николов Николов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
17, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Владимиров Игнатов
18, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Евгени Георгиев Георгиев
18, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Монтана 1921
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Стоян Христов Денев
18, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Иван Захариев Вълчев
19, Окт 2020 г. Понеделник 20:15 ч.
ПФК Ботев Пд - ФК Етър
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Кирил Манолов Лозанов
20, Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Йордан Костадинов Иванов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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