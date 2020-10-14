БФС обяви реферите за домакинските мачове на Локо и Ботев

© Plovdiv24.bg Николай Йорданов ще свири в Коматево Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за всички мачове от 9-ия кръг в Първа лига.



17, Окт 2020 г. Събота 17:45 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015



ГС: Георги Николов Николов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Мартин Живков Богдев



17, Окт 2020 г. Събота 20:15 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Георги Владимиров Игнатов



18, Окт 2020 г. Неделя 15:15 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Евгени Георгиев Георгиев



18, Окт 2020 г. Неделя 17:45 ч.



ПФК Черно море - ПФК Монтана 1921



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



СН: Стоян Христов Денев



18, Окт 2020 г. Неделя 20:15 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Левски



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Иван Захариев Вълчев



19, Окт 2020 г. Понеделник 20:15 ч.



ПФК Ботев Пд - ФК Етър



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Кирил Манолов Лозанов



20, Окт 2020 г. Вторник 17:30 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Йордан Костадинов Иванов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.