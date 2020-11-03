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Любо Пенев и още 7 от Царско село с коронавирус
Автор: Стойчо Генов 11:29 / 03.11.2020Коментари (0)326
© Plovdiv24.bg
В началото на месец ноември ФК Царско село проведе регулярни PCR тестове за COVID-19 на всички свои футболисти, треньори и обслужващ персонал. Тестовете се правят на база протокола изготвен и приет от Медицинската комисия към БФС.

Бихме искали да информираме футболната общественост, че шестима футболисти от представителния отбор са с положителен тест за COVID-19 (Андерсон, Янис Геролему, Луис Педро, Дилан Мертенс, Густаво Карбониери и Ивайло Марков).

С позитивни тестове са още старши треньорът Любослав Пенев и още един служител на клуба, съобщиха официално от ПФК Царско село.

Всички лица, дали положителни резултат, са поставени под карантина. Според протоколите на БФС, Министерството на спорта и Министерството на здравеопазването всички футболисти, треньори и обслужващ персонал ще бъдат подложени на нови PCR тестове, за да може отборът да продължи безпроблемно тренировъчен процес и участие в първенството, се казва още в информацията.
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