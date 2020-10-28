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|Най-битият български съдия свири Локо (Пд) - Монтана
БФС обяви съдийскатите назначения за всички двубои от 11-ия кръг в Първа лига. Срещата между Славия и Ботев (Пд) бе поверена на Петър Костадинов.
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Прави впечатление, че наряд за мача Локо (Пд) - Монтана получи русенският арбитър Ивелин Занев. Той свири в елита едва от миналия сезон. Преди 9 години обаче става печално известен като най-битият наш съдия, след като получава ритници и юмручни удари през целия мач между аматьорските "Велики Преслав" и "Девня", за което дори сезира прокуратурата.
30 Окт 2020 г. Петък 17:00 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Георги Василев Йорданов
30 Окт 2020 г. Петък 19:15 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Монтана 1921
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Крумов Виделов
31 Окт 2020 г. Събота 16:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
31 Окт 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Берое - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Антон Симеонов Генов
1 Ное 2020 г. Неделя 16:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Евгени Георгиев Георгиев
1 Ное 2020 г. Неделя 19:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Кольо Димитров Данев
2 Ное 2020 г. Понеделник 18:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Кирил Петков Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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