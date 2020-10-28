ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
 COVID-19 в Пловдив и областтаCOVID-19 в България COVID-19 по Света
Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани:
3809 91 (2.4%) 2036 42 701 1 161 (2.7%) 18 943 44 390 969 1 174 109 (2.6%) 32 529 946
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (15)
Най-битият български съдия свири Локо (Пд) - Монтана
Автор: Стойчо Генов 15:35 / 28.10.2020Коментари (0)964
©
БФС обяви съдийскатите назначения за всички двубои от 11-ия кръг в Първа лига. Срещата между Славия и Ботев (Пд) бе поверена на Петър Костадинов.

Прави впечатление, че наряд за мача Локо (Пд) - Монтана получи русенският арбитър Ивелин Занев. Той свири в елита едва от миналия сезон. Преди 9 години обаче става печално известен като най-битият наш съдия, след като получава ритници и юмручни удари през целия мач между аматьорските "Велики Преслав" и "Девня", за което дори сезира прокуратурата.

30 Окт 2020 г. Петък 17:00 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев                    

СН: Георги Василев Йорданов     

30 Окт 2020 г. Петък 19:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Монтана 1921

ГС: Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Георги Крумов Виделов     

31 Окт 2020 г. Събота 16:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков                    

СН: Костадин Ангелов Гергинов     

31 Окт 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Берое - ФК Арда

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Антон Симеонов Генов     

1 Ное 2020 г. Неделя 16:45 ч.

ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ: Петър Григоров Григоров                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

1 Ное 2020 г. Неделя 19:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Милков Гинчев                    

СН: Кольо Димитров Данев     

2 Ное 2020 г. Понеделник 18:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Етър

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Кирил Петков Йорданов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
Още по темата: общо новини по темата: 109
28.10.2020
28.10.2020
26.10.2020
25.10.2020
24.10.2020
22.10.2020
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Прогнозирай
Етникос Ахнас
28.10
Анортозис
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Халф на Ботев: Днес съм най-щастливият човек на света!
 Шапки долу пред Император Камбуров, счупи още един рекорд!
 В Пловдив приключи големият финал в летния любителски шампионат по картинг
 Слави Шопов остана извън групата на Хееренвеен при победа за Купата
 Извънредно: "Колодрума" приема 6 мача от Шампионската лига!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: