Най-битият български съдия свири Локо (Пд) - Монтана

© БФС обяви съдийскатите назначения за всички двубои от 11-ия кръг в Първа лига. Срещата между Славия и Ботев (Пд) бе поверена на Петър Костадинов.



Прави впечатление, че наряд за мача Локо (Пд) - Монтана получи русенският арбитър Ивелин Занев. Той свири в елита едва от миналия сезон. Преди 9 години обаче става печално известен като най-битият наш съдия, след като получава ритници и юмручни удари през целия мач между аматьорските "Велики Преслав" и "Девня", за което дори сезира прокуратурата.



30 Окт 2020 г. Петък 17:00 ч.



ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Иво Венциславов Андреев



СН: Георги Василев Йорданов



30 Окт 2020 г. Петък 19:15 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Монтана 1921



ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Георги Крумов Виделов



31 Окт 2020 г. Събота 16:30 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Костадин Ангелов Гергинов



31 Окт 2020 г. Събота 18:45 ч.



ПФК Берое - ФК Арда



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Иванов Димитров



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Антон Симеонов Генов



1 Ное 2020 г. Неделя 16:45 ч.



ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев



4-ТИ: Петър Григоров Григоров



СН: Евгени Георгиев Георгиев



1 Ное 2020 г. Неделя 19:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Кольо Димитров Данев



2 Ное 2020 г. Понеделник 18:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Етър



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Кирил Петков Йорданов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.