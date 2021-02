© Доста неадекватно изказване направи старши треньорът на ЦСКА-София след загубата от лидера Лудогорец в Разград, при която отборът му не отправи нито един точен удар в очертанията на противниковата врата. Домакините победиха с 1:0 и вече имат преднина от 6 точки пред втория. Ето думите на босненския специалист Бруно Акрапович пред камерата на "Диема спорт":



"Първото полувреме го дадохме на противника без причина. Сега казах на футболистите - We are still in the game (Все още сме в играта - бел.ред.), ние сме тук и сме по-добри, това се виждаше на терена, по-добре сме подготвени и физически сме по-добри. Трябва да си концентриран пред вратата от първата секунда до края и да не даваш шанс на противника. Знам, че моят отбор може да го прави и затова не съм доволен“, коментира Акрапович.



"Понякога съдията ни спираше атаките без никаква причина. Имахме достатъчно възможност да уцелим вратата, но нямахме завършващия удар. Знаехме, че играчите на Лудогорец са бързи. На тренировките се подготвяхме, но мачът е съвсем друго нещо“, добави той.



"Със сигурност с новите попълнения ще се подобряват нещата. Да интегрираш четирима играчи, не е лесно за един треньор. Не можеш да очакваш те напълно да се разбират. С времето ще се подобрим, междувременно трябва и да събираме точки“.



"Ние сме в играта. Следващият път ще ги доминираме 90 минути. Второто полувреме ги въртяхме отляво надясно и отдясно наляво, беше въпрос на време да влезе една топка“.