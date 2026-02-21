ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (13)
Последен шанс за медали в исторически ден за България на Игрите в Милано-Кортина
Автор: Георги Куситасев 08:38Коментари (0)76
© Биатлон България / Biathlon BG
Милена Тодорова и Лора Христова
България ще има днес трима представители в предпоследния ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 

Надеждата на страната ни за ново отличие е свързана с представянето на биатлонистките Лора Христова и Милена Тодорова.

Медалистката в индивидуалното Лора и четвъртата от спринта ще стартират в масовия старт, който ще бъде исторически за България. За първи път страната ни ще има двама представители в тази дисциплина. 

До момента само легендата Екатерина Дафовска е участвала на най-големия спортен форум, завършвайки 8-а на Игрите в Бормио през 2006-а година. 

Масовият старт започва в 15:15 часа българско време. 

Преди това, от 12:00 часа, е масовият старт по ски бягане на 50 километра класически стил в Тезеро, където ще участва Даниел Пешков

Това са и последните ни представители на Игрите в Милано-Кортина!

Освен двата спорта с българско участие, на 21 февруари ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени, 

Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени  и по хокей на лед за мъже.
