Спортните новини:
Историята е пренаписана! Светът има най-великия спортист в зимни спортове!
Автор: Георги Куситасев 14:54Коментари (0)508
© FB: FIS Cross-Country Skiing
Светът на зимните спортове бе променен днес след като Йоханес Клаебо, заедно с норвежката щафета (Емил Иверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегор) спечелиха златото в дисциплината 4 по 7.5 км в ски бягането на пистата в Тезеро, Италия от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 

Това бе шеста отборна титла за Норвегия в историята. По-впечатляващото е, че Клаебо се превърна в най-титулуваният спортист в историята на зимни олимпийски игри. Той вече има 9 титли и е недостижим на върха, оставяйки с по 8 под себе си легендите в ски бягането Марит Бьорген и Бьорн Дели, както и легендата в биатлона Оле Ейнар Бьорндален!

Второто място в щафетите днес заеха французите Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера. Те останаха на 22.2 секунди от първото място, а "Топ 3" допълниха представителите на домакините от Италия. Те бяха в състав Давиде Грац, Елиа Барп, Мартино Каполо и Федерико Пелегрино.
