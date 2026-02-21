ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
Христова зае 14-ата позиция, а Милена Тодорова финишира 20-а. След финала той се срещна със състезателките и треньорските щабове, като ги поздрави за достойното представяне и за последователната работа през целия олимпийски цикъл.
На Игрите в Милано-Кортина Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара, а Милена Тодорова записа четвърто място в спринта.
"Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти – както за утвърдените ни състезатели, така и за младите таланти на България. Когато те са подкрепени по правилния начин и имат спокойствието да се концентрират върху подготовката си, постигат успехи, с които се гордее цялата нация", каза Димитър Илиев. Той подчерта, че сред водещите му приоритети е да гарантира стабилна и дългосрочна подкрепа за българските спортисти.
Министърът на младежта и спорта ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри.
