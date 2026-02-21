България изпраща едно от най-успешните си участия на зимни олимпийски игри

© БОК, Костадин Андонов, Start-P Тервел Замфиров и Лора Христова България приключи участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина! Страната ни, която бе представена от 20 спортисти, стигна до 2 медала в общото класиране - бронз на Лора Христова и също бронз на Тервел Замфиров, съответно в биатлона и алпийския сноуборд.



С това си постижение родните спортисти се нареждат на 25-а позиция ден преди края на Игрите в подреждането по медали.



България записва първи отличия от 20 години насам!



Припомняме, че на предходните четири олимпийски зимни форума (2010, 2014, 2018 и 2022) отборът ни от спортисти не стигаше до отличие, както и респективно до класирането по медали.



Медалите за страната ни от най-големия спортен зимен форум общо са вече 8:



Иван Лебанов - биатлон - бронз 1980' Лейк Плесид



Екатерина Дафовска - биатлон - злато 1998' Нагано



Евгения Раданова - шорттрек - сребро и бронз 2002' Солт Лейк Сити



Ирина Никулчина - биатлон - бронз 2002' Солт Лейк Сити



Евгения Раданова - шорттрек - сребро 2006' Бормио



Лора Христова - биатлон - бронз 2026' Милано/Кортина



Тервел Замфиров - сноуборд - бронз 2026' Милано/Кортина