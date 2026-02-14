Легендата Бьорндален: Лора Христова сътвори истинска лудост

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Георги Куситасев 08:16Коментари (0)582
© TV 2 Sport/startphoto.bg
Една от най-големите легенди на зимните спортове - биатлонистът Оле Ейнар Бьорндален разкри пред българските медии в Милано-Кортина, че 22-годишната Лора Христова е сензацията на форума в биатлона със спечеления бронз на 20 км в индивидуалния старт при жените на Зимните олимпийски игри в Италия.

52-годишният норвежец който прекрати състезателната си кариера на 3 април 2018 година, в момента работи като анализатор за различни медии.

"Българката (Лора Христова) сътвори истинска лудост. Това е удивително, невероятно. Не познавам Лора много добре. Познавам Милена Тодорова. Тя обаче пропусна съществена част от сезона. А нейната съотборничка (Лора Христова) се класира на подиума. Това беше тотална изненада за мен", коментира Бьорндален пред българските журналисти в международния пресцентър в Антхолц-Антерселва.

"Не я познавах (Лора Христова). Наложи ми се да потърся информация за нея. Но сега ще я следя. Защото наистина тя за мен направи най-голямата изненада досега", допълни той.

Бьорндален е един от най-успешните в олимпийската историята с 8 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала, както и с още 45 отличия от Световни първенства, 20 от които златни.

Легендарният норвежец заяви, че се чувства добре в новата си роля на коментатор и анализатор, но призна, че и състезанията му липсват. 

"Всичко около мен е много добре. Но и стартовете ми липсват. Да се състезаваш е уникално, винаги съм искал да съм атлет. Но прекарах много, много години в спорта - почти 30. Имах страхотна кариера, сега се чувствам добре и като гледам отстрани", каза той.

Бьорндален дели рекорда за най-много олимпийски титли със сънародниците си от ски-бягането Марит Бьорген и Бьорн Дели, а вчера към тях се присъедини и още един ски бегач от страната Йоханес Клаебо, който спечели осмо злато в кариерата си в интервалния старт на 10 километра. 

"Това е отлично за него . Но сега времената са други. За първи път участвах на Олимпиада през 1994 година. Но тогава дисциплините бяха три, а сега са много повече и Клаебо участва в 6, а дори и в 7. Тоест, по-лесно се печели олимпийско злато. Така е със сигурност. Но той го заслужава. Затова и казвам, че е трудно да се сравняват времената. Ще призная обаче, че нивото в ски-бягането е много високо, има няколко нации, които го държат такова - те печелят постоянно, но Клаебо определено е номер 1. Мисля, че ще подобри рекорда ми още на тези Игри", каза Бьорндален.
