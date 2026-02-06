ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (15)
Олимпийците в Италия ще получат най-скъпите медали в историята
Автор: Десислава Томева 13:46Коментари (0)206
©
Спортистите на подиума на Зимните олимпийски игри в Италия този месец ще бъдат наградени с най-скъпите медали в историята на Игрите, благодарение на покачващите се цени на благородните метали, пише CNN.

Повече от 700 златни, сребърни и бронзови медала ще бъдат връчени на най-добрите зимни спортисти в света, участващи в събития от ски и хокей на лед до фигурно пързаляне и кърлинг.

И макар сантименталната стойност на медалите да е неизмерима, в чисто парично изражение тези медали ще струват повече от всякога. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. насам спот цените на златото и среброто са скочили съответно с около 107% и 200%, според данни на FactSet.

Тези смайващи печалби означават, че само въз основа на цените на металите, златните медали сега струват около 2300 долара, което е повече от два пъти повече от стойността им на Олимпийските игри в Париж. Сребърните медали, заели второ място, струват почти 1400 долара, или три пъти повече от стойността им преди две години.

Търсенето от страна на дребните инвеститори отчасти е причина за скока на среброто. Цените на златото се покачиха, след като големите централни банки увеличиха резервите си, а инвеститорите се втурнаха да купуват традиционния сигурен актив на фона на глобалните политически сътресения.

Струва повече от теглото си в злато

Победителите ще получат медали, изработени от рециклиран метал от Италианския държавен институт по монетен двор и полиграфия. Но не всичко, което блести, е всъщност злато.

В един златен медал само шест грама от общо 506 грама (16 тройунции) са чисто злато. Останалото е направено от сребро. Бронзовите медали са изработени от мед и с тегло от 420 грама (15 унции) струват само около 5,60 долара на бройка, според данни, публикувани от организаторите на събитието. (Тройунция е с около 10% по-тежка от обикновена унция.)

Според лондонската аукционна къща Baldwin’s, олимпийски златни медали не са били изработвани от чисто злато от Олимпийските игри през 1912 г. в Стокхолм, Швеция. Стойността на тези медали, които са тежали само 26 грама (0,8 тройунции), би била по-малко от 20 долара въз основа на цената на златото по това време. Коригирана спрямо инфлацията на потребителските цени в САЩ, цифрата е по-близо до 530 долара в днешно изражение.

Въпреки това, като колекционерски предмети, олимпийските медали могат да се продават за много повече от паричната им стойност, каза Доминик Чорни, ръководител на отдела за древни монети в Baldwin's.

През 2015 г. Baldwin's продаде златен медал от Олимпийските игри в Стокхолм през 1912 г. за 19 000 паунда (26 000 долара), каза той пред CNN.

На следващата година аукционерите продадоха бронзов медал на участниците от Олимпийските игри в Антверпен през 1920 г. за 640 паунда (875 долара).

Този медал "нямаше присъща стойност“, но беше желан просто защото се свързваше с най-известното спортно събитие в света, добави Чорни.

Повечето олимпийски медали обаче никога няма да бъдат пуснати в продажба. "Сравнително малко олимпийци продават медалите си, защото ги ценят“, каза той.

Въпреки бурните колебания през последните дни, цените на златото и среброто биха могли да повишат финансовата стойност на олимпийските медали още повече. Търсенето на благородните метали вероятно ще остане силно, предвид продължаващата геополитическа несигурност и нарастващите нива на държавен дълг, каза Оле Хансен, ръководител на стоковата стратегия в Saxo Bank.
Още по темата: общо новини по темата: 3
05.02.2026
04.02.2026
21.01.2026






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Огромна изненада! Иван Иванов няма да играе в Пловдив, продадени са над 3000 билета
 Ботев изпълни желанието на феновете! Конте ще е ново попълнение №9
 Билетите за дербито с Локо предизвикаха опашка на стадион "Христо Ботев"
 Бултрасите: Много важни битки с малцинствата и говедата! Борбата ще бъде до последната секунда
 Томаш: Казах на Крушарски друг да води Локо срещу Лудогорец! На 4 очи той е мил и благ човек, но като види камери ...
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: