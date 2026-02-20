Атанас Фурнаджиев за ФОКУС: Целият свят говори за нашите момичета! Имат сили за медал утре!

© БФ Биатлон Атанас Фурнаджиев, председател на Българска федерация по биатлон, в интервю за ФОКУС относно представянето на тима при жените и мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.



Г-н Фурнаджиев, първо благодарим, че се съгласихте да говорите пред нашата медия и да благодарим за представянето на биатлонистите на Игрите в Милано-Кортина, председател на Федерацията на които сте вие. Към края сме на този най-голям зимен спортен форум. Очаквали ли сте това да се случи с нашия състав при мъжете, при жените, като представяне? Вашият коментар за представянето до момента на биатлона на Олимпийските игри в Милано/Кортина?



- Вижте, аз лично го очаквах и съм го заявил в няколко интервюта още миналата година, тъй като екипа, който сме сформирали под ръководството на Волфганг Пихлер, това е един от водещите треньори в света по биатлон, който е изградил не един и два олимпийски шампиона, но методиката му е изключително тежка и трудна и не може да се понася от всички. Просто тренировките са много изтощителни, с големи натоварвания, буквално на ръба на човешките възможности и заради това не всички състезатели успяват да приложат тази методика и много-много състезатели не й и вярват. Тъй че големият проблем беше още от началото да сформираме един отбор, тъй като когато аз поех федерацията, Благой Тодев тренираше отделно със собствен треньор, Владо Илиев и Милена Тодорова също тренираха отделно с друг треньор и останалата част от отбора тренираше и тя с трети треньор. Така че ние реално нямахме един национален отбор, имахме разпокъсано на три места спортисти, които тренираха. След като привлякохме Пихлер с Роберт Кабуков в щаба, тогава успях да убедя всички спортисти да почнат да тренират под тяхно ръководство, и това са резултатите. Така че за мен не е неочаквано.



Защо резултатите при жените са такива, а при мъжете са такива на тези Олимпийски игри, в които ако трябва да бъдем всички честни, преди Игрите очаквахме по-силно представяне за мъжете с оглед последната Световна купа (в Руполдинг) си спомням, щафетата тогава по едно време беше на второ място дори, а в крайна сметка завършиха 12-ти? Както и сега на Олимпийските игри, вярно, видяхме рекордно класиране 12-то, но можехме ли нещо повече в мъжкото направление?



- Пак ви казвам, въпросът е в това, че част от спортистите не повярваха в методиката и не я изпълняваха на 100%. Това е причината. В смисъл, тези, които я изпълняваха на 100% това са Милена и Лора и Владо Илиев. Другите не се раздаваха напълно в тренировките. Когато имаш недоверие в една методика и когато се чуваш с предишния си треньор и чуваш той какво ти казва, и казваш: "Това не е така, това не работи“, тогава се стига до тези резултати. Те пак не са лоши. Нека да си кажем. Значи, Благой Тодев завърши 22-ри при положение, че имаше две грешки в стрелбата. Ако беше стрелял чисто ставаше 11-ти в индивидуалното.



Това ли са тези проблеми, за които той сподели точно след това състезание, което беше странно за всички, че смята да се оттегли?



- Това са, да, това са. Проблемът на тези спортисти е, че пак казвам, те не вярват в тази методика. Тези, които повярваха, виждате какво правят.



След като целият мъжки отбор и цяла България видяха, че жените правят фурор...



- То не е цяла България, целият свят го видя. Защото в момента ние сме изненадата на тази Олимпиада и целият свят говори за нашите момичета.



Световната федерация дори каза, че България отново се превръща в световна сила.



- Точно така.



Мисълта ми е, след като и Благой и останалите видяха какво направиха женското направление, имаше ли един вид отдръпване от тези първоначални думи, които той каза? И въобще какво мисли в момента той, знаете ли, говорихте ли вече с него?



- Аз говорих с него, но той си остава на неговото мнение. Според него, той е завършил треньорски профил в НСА и има знанията и знае за какво става въпрос. Това е неговото мнение.



А при жените проблеми? При Лора Христова и Милена Тодорова, виждаме, че няма такива, при останалите две момичета как са нещата? Защото преди един-два сезона Валентина беше тогава доста често в "Топ 30" на Световни купи.



- Да, тя е с огромен потенциал, но това са си така неща от кухнята. Не мисля, че е необходимо да се раздухват повече по медиите. Ще седнем и ще говорим както с нея, така и с Благой. Надявам се да продължат, защото и двамата са много перспективни състезатели.



Вижда ли се някого от младите, от юношите, от девойките, които могат да попълнят мъжката и женската щафета?



- Да, имаме много добри, с голям потенциал спортисти. Просто е въпрос на много тренировки. Пак казвам, тази методика е на ръба на човешките възможности. Знаете, при младите девойки има една Рая Джамова, която се представя великолепно, Георги Джоргов и Белчински при момчетата. Има потенциал.



Те ще влезнат ли в тренировките на националния отбор за мъже и жени под ръководството на Волфганг Пихлер?



- Да. Това е нашето желание от следващия сезон да ги привлечем съответно към мъжките и женските отбори.



А как се стигна до назначението на Волфганг Пихлер, който е абсолютна легенда. Все пак Магдалена Форсберг е създал, Кати Вилхелм, шведският националния отбор, в когато беше великата Ана Карин Олофсон. Въобще много големи състезатели е направил. Как се стигна до привличането му като специалист за националния отбор?



- На първата Световна купа, на която аз отидох, това беше в Нове Место, в Чехия. Кацнах в Прага и с един микробус два часа пътувахме до Нове Место от летището в Прага и този човек седеше до мене, аз не го познавах кой е, но понеже съм живял в Германия и немският ми е на доста добро ниво, си говорихме през двата часа с него. И по време на официалната вечеря, излезе президентът на Световната федерация, извика го на сцената и му връчиха плакет за един от водещите треньори на Века и място в Алеята на славата на биатлона. Тогава разбрах кой е. И след това, когато търсихме треньор за националния отбор, успях да го убедя да поеме той нещата съвместно с Роберт Кабуков разбира се, защото той е изкарал тежък инфаркт и така му е забранено да работи на 100%. Но успях да го убедя, че той няма да е толкова ангажиран, че ние ще пътуваме при него, където той живее в Руполдинг и ще се подготвяме там. И той се съгласи. Това е на кратко историята.



Той отговаря и за мъжкото, и за женското направление, нали така?



- Да, разбира се. Той пише методиката реално, той следи това, а пък изпълнител е Кабуков, който е също един изключителен треньор и изключителен работохолик. Водил е няколко национални отбора - Украйна, Русия, Беларус. В Германия живее, от 20 години с немско поданство и там на място е водил и клубни отбори.



С оглед напредналата възраст дали Волфганг Пихлер ще продължи да помага на националните отбори на България? И как стоят нещата с договора с Федерацията?



- Ще продължи да бъде консултант. Той не може вече да се ангажира пълноценно, тъй като наистина е в напреднала възраст, както беше до момента, да пътува с нас, да бъде по състезания, но ще продължи като консултант. Кабуков ще се допитва до него, ще ползваме негова методика, ще бъде на разположение, но няма да бъде на 100% ангажиран, както беше досега.



Ще има ли нов национален селекционер или просто Кабуков ще заеме…?



- Новият национален селекционер е Кабуков, той не е нов, а той си остава в това. В момента мислим кой от другите треньори да бъде прикрепен към него като помощник, от българите говорим. Предстои да разговаряме с тях, с него разбира се, да видим с кой най-добре ще се сработи и продължаваме напред.



Сега да ви питаме за утрешния масов старт, който е исторически за България, защото до момента страната ни никога не е имала двама състезатели като цяло в масов старт на Зимни олимпийски игри. Нали така?



- Така е, да.



Само Катя Дафовска е участвала в масов старт през 2006 година, когато завършва 8-а. Има ли шанс да видим утре ново историческо представяне на Лора Христова и Милена Тодорова, дори медал или място в 8-цата?



- Силно се надявам. Имат сили и двете. Дано да са се възстановили от щафетата, имаше два дена почивка, така че утре да дадат всичко от себе си, да имат и малко късмет разбира се, и да се поздравим с още един медал поне.



Мария Здравкова казва, че силно се надява да види две българки утре на почетната стълбичка. Вие какво мислите за това?



- Трудно ще бъде, тъй като конкуренцията в женския биатлон е по-силна от тази в мъжкия. Виждате, че при жените има много по-равностойни състезателки и при французойките, и при норвежките, и при финландките, и при шведките, да не забравяме Германия, разбира се. Те са много състезателки на едно ниво бих казал. Така че от тези 30 състезателки реално може би 20 могат да се борят за медал.



А на какво отдавате това слабо представяне на Германия и на Швеция в женското направление на Игрите в Милано-Кортина в биатлона?



- Олимпиадата е различно състезание. Там се изисква и голяма психика, тъй като чисто психологически натоварването е различно от обикновените състезания. Предполагам, че това е причината. Защото и двете нации имат много силни състезателки, не мога да си обясня. Другото, разбира се, което може да играе също значение, е надморската височина. Тъй като там е доста високо, където се провеждат тези състезания, 1600 м и не всеки организъм може да понесе тази височина.



Така е, но пък не е непознато трасе за никого Антхолц-Антерселва, все пак доста години е част от Световната купа.



- Да, така е.



Стискаме палци и ние утре за нови медали и успешно приключване на сезона след това, в който има още 3 Световни купи.



- Много ви благодаря.