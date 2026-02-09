© ФОКУС Тервел Замфиров, който вчера спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом в сноуборда на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, вече е на родна земя и говори пред медиите.



"Посрещането беше страхотно, изключително съм благодарен за шанса, който имах и за страхотните емоции, които ми донесоха всички тук още при кацането ми на българска зема", започна олимпийският медалист.



"Държавата ни подкрепя, за което съм много благодарен. Смея да твърдя, че ние сме в най-добре функциониращата федерация в България. Имам опит и с много други федерации." продължи Замфиров.



На въпрос за това как успява да съчетава професионалния спорт с образованието му за ветеринарен лекар той отговори: "С много дисциплина и старание".



"Положението изглежда оптимистично. Получи се едно страхотно състезание и показахме истинското лице на нашия спорт. Смятам, че ще се вземе предвид страхотното представяне на спорта, конкурентността му, това колко много страни имаха представили на финалите и сред медалистите. Смятам, че сноубордът ще остане олимпийски спорт и всичко ще е наред".



"По време на чакането на фотофиниша мислех, че съм загубил и бях почти сигурен в това. Когато разбрах, че съм трети, бях много щастлив. В крайна сметка генетиката имаше роля, защото ръцете ми са по дълги, каза световният шампион от миналата година.



"Сега ми предстои кратка почивка, един изпит по микробиология, една седмица в университета, подготовка в Банско и четири старта от Световната купа".



"От тук насетне съм доста по-спокоен, постигнах това, което исках от дете - медал от Олимпиада и Световно първенство. Имах шанса да го направя на едва 20-годищна възраст, всичко друго ще е бонус, ще преследвам победата във всяко състезание. Апетитът идва с яденето", завърши олимпийският бронзов медалист Замфиров.