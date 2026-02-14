Най-голямата изненада на Игрите в Милано-Кортина е факт!

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Георги Куситасев 08:15
© FB: ISU Figure Skating
Абсолютна изненада се случи в олимпийския турнир по фигурно пързаляне при мъжете на Игрите в Милано-Кортина! 

Големият фаворит за златото Иля Малинин претърпя провал и остана едва 8-и, а нов олимпийски шампион е представителят на Казахстан Михаил Шайдоров. "Топ 3" допълниха японците Юма Кагияма и Шун Сато.

Малинин, двукратен олимпийски шампион и лидер след кратката програма, претърпя провал и остана без медал!

Шайдоров, световен вицешампион за 2025 година, получи от съдиите, събра сбор от 291.58, побеждавайки убедително с над 10 точки своите съперници. Той донесе и първа титла на Казахстан от Олимпиадата в Милано-Кортина.

Отново сребърно отличие както и в Пекин 2022 завоюва Юма Кагияма със 280.06, а трети е неговият сънародник Шун Сато с 274.90, който беше едва девети след първото си изпълнение.

Иля Малинин не издържа на напрежението от големите очаквания, изпълни само четири от планираните седем четворни скока и то не съвсем чисто, падна два пъти и се срина от първо място в кратката програма до осмо в крайното класиране, след като получи 15-а по сила оценка за волната.

"Провалих се. Честно казано, това е първото нещо, което ми идва на ум. Няма начин това да се случи просто така. Подготвях се през целия сезон и бях толкова уверен в програмата си, толкова уверен във всичко. Наистина нямам думи“, каза Малинин пред NBC след състезанието.
