Българското участие на Олимпийските игри по дни и часове

© X: The Olympic Games Утре вечер на стадион "Сан Сиро" ще бъдат открити Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Д'Ампецо. За нас като българи е най-важно участието на сънародниците ни по ледените пързалки и писти. В следващите редове е програмата за всеки състезателен ден, в който очакваме българаско участие.



Все пак са възможни промени в програмата поради различни обстоятелства.



8 февруари, неделя:



10:55 ч - сноуборд, паралелен гигантски слалом (квалификации) - Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови, по БНТ 3 и Евроспорт



13:45 ч - сноуборд, паралелен гигантски слалом (финали) - Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови, пряко по БНТ 1 и Евроспорт



13:45 ч - ски бягане, скиатлон 10+10 км (мъже) - Даниел Пешков и Марио Матиканов, пряко по БНТ 3 и Евроспорт



15:05 ч - биатлон - 4х6 км смесена щафета (Константин Василев, Владимир Илиев, Милена Тодорова, Лора Христова) - БНТ 3



Понеделник, 9 февруари



20:00 ч Ски-скок, малка шанца (мъже) - Владимир Зографски, по БНТ 3 и Евроспорт



Вторник, 10 февруари



10:15 ч Ски-бягане, спринт (квалификации, жени) - Калина Недялкова, по БНТ 3 и Евроспорт



10:55 ч Ски-бягане, спринт (квалификации, мъже) - Даниел Пешков и Марио Матиканов



След 12:40 ч Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (финали) - с българско участие според резултатите в квалификациите, по БНТ 3 и Евроспорт



14:25 ч Биатлон, 20 км индивидуален старт (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 3 и Евроспорт.



Сряда, 11 февруари



15:10 ч Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 3 и Евроспорт



Четвъртък, 12 февруари



13:55 ч Ски-бягане, 10 км (жени) - Калина Недялкова, по БНТ 3 и Евроспорт



Петък, 13 февруари



12:45 ч Ски-бягане, 10 км (мъже) - Даниел Пешков и Марио Матиканов, по БНТ 1 и Евроспорт



14:55 ч Биатлон, 10 км спринт (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 1 и Евроспорт.



Събота, 14 февруари



10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш - Калин Златков, по БНТ 3 и Евроспорт



14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш - Калин Златков, по БНТ 3 и Евроспорт



15:40 ч Биатлон, 7,5 км спринт (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 1 и Евроспорт



19:45 ч Ски-скокове, голяма шанца, мъже - Владимир Зографски, по БНТ 3 и Евроспорт.



Неделя, 15 февруари



10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт 2



12:10 ч Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 1 и Евроспорт



14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт 2



15:40 ч Биатлон, 10 км преследване (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 1 и Евроспорт



Понеделник, 16 февруари



10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш - Алберт Попов и Калин Златков, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт



14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш - Алберт Попов и Калин Златков, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт



Вторник, 17 февруари



15:25 ч Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) - с участието на България, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт



19:45 ч Фигурно пързаляне, жени, кратка програма - Александра Фейгин, по БНТ 3 и Евроспорт.



Сряда, 18 февруари



10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), I манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт



15:40 ч Биатлон, 4х6 км щафета (жени) - с участието на България, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт



14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), II манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт



Четвъртък, 19 февруари



20:00 ч Фигурно пързаляне, жени, волна програма - Александра Фейгин, по БНТ 1 и Евроспорт



Петък, 20 февруари



15:10 ч Биатлон, 15 км масов старт (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 1 и Евроспорт



Събота, 21 февруари



12:00 ч Ски бягане, 50 км масов старт - Даниел Пешков и Марио Матиканов



15:10 ч Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт.