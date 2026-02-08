ИЗПРАТИ НОВИНА
10 българи днес на Игрите в Милано и Кортина
Автор: Георги Куситасев 09:34
© БФ Ски
Цели десет българи ще стартират днес във втория състезателен ден на зимните Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Спортистите ни в алпийския сноуборд - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, откриват родното участие в борбата за медалите. Квалификациите в паралелния гигантски слалом започват в 10:00 часа, а първите 16 в тях от двата пола продължават във финалите с директни елиминации от 14:00 часа.

В 13:30 часа ски бегачите Даниел Пешков и Марио Матиканов ще направят олимпийски дебют в дисциплината скиатлон на 10 + 10 километра в Тезеро.

След 15:05 часа на трасето по биатлон в Антхолц-Антерселва ще стартира българският квартет от смесената щафета на 4 по 6 километра в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.

38-годишният Илиев, който е заявен за втори пост, ще направи пето олимпийско участие, с което ще изравни рекорда на страната на легендарната състезателка по шоттрек Евгения Раданова.

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - в спускането по ски-алпийски дисциплини за жени, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, на шейнички единично за мъже и в отборното състезание по фигурно пързаляне. 

В програмата са включени и срещи от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед.
