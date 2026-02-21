ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (13)
Лора Христова накара България да мечтае за нова олимпийска титла
Автор: Георги Куситасев 16:50Коментари (0)577
© БОК, Костадин Андонов, Start-P
България завърши участието си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с достойно представяне в исторически за България масов старт при жените в биатлона. 

Бронзовата медалистка от индивидуалното Лора Христова се движеше на феноменалната втора позиция до последната стрелба, в която направи две грешки и в крайна сметка финишира на 14-а позиция в първия си масов старт на зимни олимпийски игри.

Другата българка - Милена Тодорова, което зае 4-о място в спринта, направи общо 5 грешки, след които зае 20-а позиция от 30 от най-добрите в света в този спорт!

Представянето е историческо за страната ни, защото до момента никога не сме имали две българки в масов старт на най-големия спортен форум. 

Единствено легендата Екатерина Дафовска участва в дисциплината. Олимпийската шампионка от Нагано 1998' се нареди 8-а на Игрите в Бормио 2006'. 

Титлата днес спечели Осеан Мишелон от Франция. Втора финишира сънародничката й Жулия Симон, а "Топ 3" допълни изненадата Тереза Воборникова от Чехия.

Страната ни приключва участие на едни от най-успешните си зимни олимпийски игри. Тимът ни, в който участие взеха 20 състезатели, взе два бронза - на Лора Христова в индивидуалната дисциплина на биатлона и Тервел Замфиров - в алпийския сноуборд.
Още по темата: общо новини по темата: 25
21.02.2026
21.02.2026
21.02.2026
20.02.2026
15.02.2026
15.02.2026
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 България изпраща едно от най-успешните си участия на зимни олимпийски игри
 Високо напрежение в Локо, съотборници едва не стигнаха до бой
 Бивш голмайстор при "канарчетата" избухна с две попадения при дебюта си за Пирин
 Душан Косич с любопитен коментар за бъдещето на Каталин Иту
 Локо отново не успя да направи пълен обрат, но продължава без загуба през 2026 г.
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: