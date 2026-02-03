ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (16)
Много добро начало на годината за пловдивчанката Виктория Радева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40Коментари (0)202
©
виж галерията
Пловдивчанката Виктория Радева зае престижното 7-мо място в крайното класиране на шахматния турнир по рапид, който се проведе във Вайк ан Зее  (Нидерландия). В надпреварата взеха участие 100 шахматисти, а състезанието е част от програмата на най-силния шахматен турнир в света - Tata Steel.

В основните два турнира - "Мастърс" и "Чаланджърс", участват по 14 шахматисти, лично поканени от организатора, който осигурява и бюджета за състезанието - впечатляващите 1,2 млн. евро.

Паралелно с основните два турнира се провеждат и състезания за деца, уикенд турнири и рапид. Именно в надпреварата по рапид Виктория Радева записа 5 победи, 1 реми и 1 загуба за престижното си касиране. Победител стана нидерландският гросмайстор Томас Беердсен.

Основния турнир бе спечелен от Нодирбек Абдусадоров (Узбекистан), а втория турнир - от американеца Анди Уотарт, който добива правото догодина да участва в основната надпревара.

И двете състезания се проведоха в 13 кръга по системата "всеки срещу всеки". Именно пък Узбекистан ще е домакин тази година на Шахматната олимпиада за мъже и жени през септември.

Турнирът носи името на основния спонсор Tata Steel - една от най-големите металургични компании в света и започва още през 1938 г. под името Hoogovens – това е била холандска стоманодобивна компания.

По-късно фирмата сменя името си на Corus, и турнирът става известен като Corus Chess Tournament. През 2010 г. индийската корпорация Tata Group купува Corus. Оттогава турнирът носи името Tata Steel Chess Tournament.

Интересното е, че турнирът се е провеждал дори и по време на окупацията на Холандия от нацистите през Втората световна война.

През годините турнира са спечелвали всички световни шампиони - от Макс Еве, Алехин, Смислов, Боби Фишер, Карпов, Каспаров - та да се стигне до Магнус Карлсен.

Тази година в група "Мастърс" участва и световният шампион Гукеш, но той се класира на 8-мо място.

След кратка пауза Виктория Радева заминава за Австрия, където през уикенда ще вземе участие в Австрийското първенство.
Още по темата: общо новини по темата: 108
19.12.2025
08.12.2025
02.10.2025
01.10.2025
16.09.2025
11.09.2025
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Нашите тренират здраво в "Колодрума", настилката от Унгария е в отлично състояние
 Еуфория в Ботев, над 50 се записаха за по-малко от 24 часа
 Вижте как френски гранд представи доскорошна звезда на Ботев, трансферът е за 6 млн.
 Община Пловдив избра победителя в поръчката за осветлението на "Лаута"
 Честито! Най-великият в Локомотив Пловдив навършва днес 79 години
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: