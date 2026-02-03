© виж галерията Пловдивчанката Виктория Радева зае престижното 7-мо място в крайното класиране на шахматния турнир по рапид, който се проведе във Вайк ан Зее (Нидерландия). В надпреварата взеха участие 100 шахматисти, а състезанието е част от програмата на най-силния шахматен турнир в света - Tata Steel.



В основните два турнира - "Мастърс" и "Чаланджърс", участват по 14 шахматисти, лично поканени от организатора, който осигурява и бюджета за състезанието - впечатляващите 1,2 млн. евро.



Паралелно с основните два турнира се провеждат и състезания за деца, уикенд турнири и рапид. Именно в надпреварата по рапид Виктория Радева записа 5 победи, 1 реми и 1 загуба за престижното си касиране. Победител стана нидерландският гросмайстор Томас Беердсен.



Основния турнир бе спечелен от Нодирбек Абдусадоров (Узбекистан), а втория турнир - от американеца Анди Уотарт, който добива правото догодина да участва в основната надпревара.



И двете състезания се проведоха в 13 кръга по системата "всеки срещу всеки". Именно пък Узбекистан ще е домакин тази година на Шахматната олимпиада за мъже и жени през септември.



Турнирът носи името на основния спонсор Tata Steel - една от най-големите металургични компании в света и започва още през 1938 г. под името Hoogovens – това е била холандска стоманодобивна компания.



По-късно фирмата сменя името си на Corus, и турнирът става известен като Corus Chess Tournament. През 2010 г. индийската корпорация Tata Group купува Corus. Оттогава турнирът носи името Tata Steel Chess Tournament.



Интересното е, че турнирът се е провеждал дори и по време на окупацията на Холандия от нацистите през Втората световна война.



През годините турнира са спечелвали всички световни шампиони - от Макс Еве, Алехин, Смислов, Боби Фишер, Карпов, Каспаров - та да се стигне до Магнус Карлсен.



Тази година в група "Мастърс" участва и световният шампион Гукеш, но той се класира на 8-мо място.



След кратка пауза Виктория Радева заминава за Австрия, където през уикенда ще вземе участие в Австрийското първенство.