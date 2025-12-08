ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (4)
12-годишна пловдивчанка покорява шахматния елит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19Коментари (0)3522
©
виж галерията
12-годишната Александра Пехливанова от Пловдив е истинско дете-чудо, което покорява шахматния елит. От няколко години тя печели престижни отличия от национални и международни състезания и е сред първите в спорта, който мнозина определят като най-интелигентната игра, позната от хилядолетия на човечеството.

Въпреки крехката си възраст, тя е кандидат-майстор на спорта при жените и едно от най-ярките имена в българския детски шахмат. Тя е шест пъти републикански шампион по шахмат за деца, двукратен шампион на Европейския съюз и световен вицешампион по стандартен шахмат за деца до 11 години – титла, завоювана през 2023 г.

Истински фурор предизвика пловдивският талант на републиканското първенство по стандартен шахмат за жени, където бе поканена да се съревновава с най-силните български шахматистки. Там Александра постигна впечатляваща победа с миналогодишната републиканска шампионка Адриана Николова, която е гросмайстор при жените.

Партията продължава повече от 3 часа, но великолепната игра на младата пловдивчанка я довежда до победа срещу Николова, която е на 37 години. След това тя завършва реми с международния гросмайстор Елица Раева, макар че играе с черните фигури. Въпреки че по начален рейтинг тя не е в челната петица, показва стабилна игра и воля за победа. Това я води до вицешампионската титла. В последния кръг тя играе с черните фигури и прави реми с 15-годишната Анжелика Ненова от София, която печели турнира.

Преди месец на Европейското първенство по шахмат, в което участват над 1100 деца, Александра завършва на 8-мо място в своята възрастова група и е с най-добро класиране сред българските участници.

Александра Пехливанова е най-изявеното дете до 18 години в България по шахмат. Тя започва да се занимава с този спорт едва 6-годишна. Нейният талант е забелязан от известния треньор и международен съдия Илияна Полендакова от ШК "Пловдив“. Тя дава страхотен начален тласък на пловдивския талант в развитието й в шахмата. Последните две години личен треньор на Александра става международният майстор с множество постижения Спас Кожухаров.

Александра Пехливанова учи в ОУ "Душо Хаджидеков“ в Пловдив. Тя е сред изявените деца в училището и получи приз "Ученик на 2024/25 г.“. Обича да плува и да чете романи, но голямата й любов е шахматът.

"За мен шахматът е много вълнуваща игра, в която можеш да победиш всеки, независимо какъв е. Харесва ми, че няма случаен шанс, всичко е в твоите ръце“, споделя Александра.

Тя е отлична ученичка и желае да прослави Пловдив по света – мечта, която вече уверено превръща в реалност.
Статистика: