В Националния дворец на шаха в Пловдив на бул. "Руски“ 86 се проведе ежеседмичният турнир за деца. В генералното класиране победи 12-годишният Иван Тихов от СОУ “Св. Кл. Охридски“, а при 10-годишните първото място зае Иван Богунски от СУ "Св. Константин-Кирил Философ“, следван от второкласниците Генади Георгиев и Васил Илиев от ОУ "Кочо Честеменски“.
Състезанието бе валидно за покриване на спортни разряди, а за всички деца и родители имаше сладки изкушения. Призьорите получиха медали и книги, както и опция за безплатно ежедневно обучение за един месец.
Следващият турнир е от 14 часа на 4 април и може да участва всеки желаещ, записал се до 18 часа в петък. Дворецът работи всеки ден от 14 до 20 часа и разполага с бюфет, библиотека и музей, съобщи Атанас Куртенков - председател на шахклуб "Спартак“ (Пловдив).
В Пловдив приключи традиционен детски турнир по шахмат
