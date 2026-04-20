Пловдивската шахматистка Виктория Радева записа още два сериозни успеха в своята кариера. Тя стана вицешампион на Австрия и трета в отборното първенство на Германия, научи Plovdiv24.bg. Вики бе част от тима на "Schach ohne Grenzen" (б.р. Шах без граници) на завършилото отборно първенство на Австрия. Това е скромен шахматен отбор от 17-хилядното градче Куфщайн, който е основан през 2012 година.

Спечелените сребърни медали са най-големият успех на отбора досега. Президентката на клуба Ина Анкер бе изключително доволна и щастлива от второто място на отбора и от представянето на Виктория Радева и веднага я покани да бъде част от отбора и догодина.

Титлата спечели тимът на "Виктория Линц", който бе подсилен от 12-ата световна шампионка Александра Костенюк. Бронзовите медали пък заслужи отборът на "Асво Памхаген", в който се състезава 14-ата световна шампионка Ана Ушенина.

В Германия Виктория Радева участваше за отбора на "Бад Кьонигсхофен" и зае трето място в Бундеслигата, което определено е най-силното дамско шахматно първенство в света. През миналата година отбора бе шампион, но сега е отново в призовата тройка.

В последния кръг "Бад Кьонигсхофен" спечели срещу фаворита "Баден Баден", в който личат имената на олимпийската шампионка от Индия Дивия Декмуш, претендентката за световната титла Вайшали Рамешбабу (също олимпийска шампионка), Александра Костенюк и др.

Шахматистите имат право да участват в първенствата на различните държави за един отбор и така често се получават интересни парадокси. В едно първенство шахматистите играят срещу противници на друг отбор, като пък в другото първенство тези противници им стават съотборници, а сегашните съотборници - противници. Така се получава и в немската и австрийска лига, където съотборничките на Вики Радева в Германия са й противнички в Австрийското първенство.