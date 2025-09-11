Нов скандал в шаха: От БФШ 2022 сигнализираха за фалшив документ

© Лицензът на БФШ 2022 е отнет от Върховния административен съд на базата на фалшив документ. Това сигнализарат от федерацията в извънредна новина на сайта си.



"След направено от наша страна проучване се сдобихме с информация, че основен документ, представен от "Българска федерация по шах“ (с президент Атанас Куртенков) пред Министерството на младежта и спорта и съда, послужил за отмяна на заповедта на Министъра на младежта и спорта за издаване на спортен лиценз, е фалшив. Ако този документ не беше създаден и използван, нямаше да се стигне то така постановеното решение на съда за отмяна на лиценза", пише в съобщението на федерацията, управлявана от Васил Антонов.



От федерацията уверяват че вече работят по подготвянето на сигнал до Прокуратурата на Република България, за да може виновните лица да понесат отговорност – възможно е да са намесени различни лица и да е налице "колективен труд“, тъй като в съда "Българска федерация по шах“ е представлявана и подкрепяна от различни лица.



Хората на Васил Антонов смятат да инициират и процедурата по отмяна на влезли в сила съдебни решения, съгласно Дял Трети, Глава четиринадесета от Административнопроцесуалния кодекс, с което ще поискат отмяна на постановеното решение на съда за лиценза, доколкото същото е било основано на фалшив документ.



Преди седмица Върховният административен съд (ВАС) реши, че лицензът за спорта шахмат, връчен от Министерството на младежта и спорта на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), е издаден неправомерно. Това е окончателното становище на съда по дело, заведено от Българска федерация шах с президент Атанас Куртенков.



Преди 3 години БФШахмат с президент Атанас Куртенков спечели аналогично дело срещу Министерството на младежта и спорта и Върховният административен съд отне лиценза на друга структура – БФШ 1928.



Българският шахмат от години е в патова ситуация заради претенециите на няколко федерации и сдружения за това те да представляват българската шахматна общност. БФШ 2022 е лицензирано от Министерството на младежта и спорта, докато Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) е приета за член на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ).



През април със съдействието на настоящия министър на младежта и спорта Иван Пешев БСФШ и БФШ 2022 подписаха меморандум за сътрудничество, който евентуално да доведе до обединение на двете федерации с най-голямо представителство.