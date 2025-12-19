ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев и Виктория Радева организират детски шахматен празник на стадиона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:44
ПФК Ботев Пловдив и европейската шампионка по шахмат за 2023 година Виктория Радева организират шахматен празник за децата на град Пловдив.

Футболно-шахматната фиеста ще се проведе на 20 декември на стадион “Христо Ботев" по време на Детската Коледа.

Ето какво още информираха по темата от "жълто-черния" футболен клуб:

Събитието ще стартира в 13 часа на Коледен базар “Колежа". По време на фиестата малчуганите ще могат да поиграят шахмат с Вики и да се запознаят със забележителната пловдивчанка.

Малките шахматисти ще могат да задават и въпроси как да повишат майсторството си над шахматната дъска, а отговорите на многократната републиканска шампионка децата ще могат да записват прилежно.

Детската Коледа ще стартира в 12:00 часа в съботния ден, като от ПФК Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив са подготвили награди и игри за всички присъстващи деца.

Очакваме Ви в “жълто-черния" дом!
Браво,страхотна идея! Поздравления за Ботев за начинанието-страхотно е! Аз със сигурност ще ида!
