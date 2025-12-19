ПФК Ботев и Виктория Радева организират детски шахматен празник на стадиона

© ПФК Ботев Пловдив и европейската шампионка по шахмат за 2023 година Виктория Радева организират шахматен празник за децата на град Пловдив.



Футболно-шахматната фиеста ще се проведе на 20 декември на стадион “Христо Ботев" по време на Детската Коледа.



Ето какво още информираха по темата от "жълто-черния" футболен клуб:



Събитието ще стартира в 13 часа на Коледен базар “Колежа". По време на фиестата малчуганите ще могат да поиграят шахмат с Вики и да се запознаят със забележителната пловдивчанка.



Малките шахматисти ще могат да задават и въпроси как да повишат майсторството си над шахматната дъска, а отговорите на многократната републиканска шампионка децата ще могат да записват прилежно.



Детската Коледа ще стартира в 12:00 часа в съботния ден, като от ПФК Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив са подготвили награди и игри за всички присъстващи деца.



Очакваме Ви в “жълто-черния" дом!