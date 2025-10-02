ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сериозен проблем за живеещите в един от най-новите квартали на Пловдив
В продължение на месеци те подават сигнали, организират подписки и настояват за конкретни мерки от община Пловдив, но въпреки усилията им промяна все още няма.
"Пътните произшествия са причинени от неправилно изпреварване и висока скорост. В подписката поискахме поставяне на изкуствена неравност за ограничаване на скоростта ("легнал полицай"), както и пешеходна пътека.
Четири месеца по-късно още няма отговор, а проблемът не е решен. Видяхме, че на друго място в града хората сами почнаха да си чертаят пешеходни пътеки, където са нужни и чак тогава Общината реагира", казват те.
Гражданите ни изпратиха снимки на част от катастрофите на въпросното място. Те допълват, че хората непрестанно пресичат улиците в нарушение на правилата и е въпрос на дни някой да пострада тежко.
Вече е събрана и входирана подписка с 305 подписа от живущите наоколо.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 13 мин.
+1
преди 2 ч. и 53 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Световен концерн се разраства, търси работници в Пловдив
08:50 / 02.10.2025
Безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза...
08:00 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна ...
20:37 / 01.10.2025
Изнервени шофьори се сбиха на оживен булевард в Пловдив
19:23 / 01.10.2025
Персоналът на УМБАЛ "Пловдив" се събира в подкрепа на д-р Генев
18:42 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS