Сериозен проблем за живеещите в един от най-новите квартали на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:27
© Plovdiv24.bg
Жители на пловдивския квартал "Остромила“ сигнализират за опасно кръстовище с всекидневни катастрофи, информира Plovdiv24.bg. Проблемната пресечка е при ул. "Остромила“ - Местност Остромила-5 и бул."Коматевско шосе 69 B"

В продължение на месеци те подават сигнали, организират подписки и настояват за конкретни мерки от община Пловдив, но въпреки усилията им промяна все още няма.

"Пътните произшествия са причинени от неправилно изпреварване и висока скорост. В подписката поискахме поставяне на изкуствена неравност за ограничаване на скоростта ("легнал полицай"), както и пешеходна пътека.

Четири месеца по-късно още няма отговор, а проблемът не е решен. Видяхме, че на друго място в града хората сами почнаха да си чертаят пешеходни пътеки, където са нужни и чак тогава Общината реагира", казват те. 

Гражданите ни изпратиха снимки на част от катастрофите на въпросното място. Те допълват, че хората непрестанно пресичат улиците в нарушение на правилата и е въпрос на дни някой да пострада тежко.

Вече е събрана и входирана подписка с 305 подписа от живущите наоколо.







От личен опит : Всички районни кметства са за закриване, да оставят документните обработки и само това. Те нямат правомощия за 90% от извършващи се в районите. Реакция до 1ч пак минава през Община Пловдив, а там какви експерти са, нямам думи.
07.02.2025: Кметът на "Южен": При мен се действа в рамките на час!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

