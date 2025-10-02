© Plovdiv24.bg виж галерията Жители на пловдивския квартал "Остромила“ сигнализират за опасно кръстовище с всекидневни катастрофи, информира Plovdiv24.bg. Проблемната пресечка е при ул. "Остромила“ - Местност Остромила-5 и бул."Коматевско шосе 69 B"



В продължение на месеци те подават сигнали, организират подписки и настояват за конкретни мерки от община Пловдив, но въпреки усилията им промяна все още няма.



"Пътните произшествия са причинени от неправилно изпреварване и висока скорост. В подписката поискахме поставяне на изкуствена неравност за ограничаване на скоростта ("легнал полицай"), както и пешеходна пътека.



Четири месеца по-късно още няма отговор, а проблемът не е решен. Видяхме, че на друго място в града хората сами почнаха да си чертаят пешеходни пътеки, където са нужни и чак тогава Общината реагира", казват те.



Гражданите ни изпратиха снимки на част от катастрофите на въпросното място. Те допълват, че хората непрестанно пресичат улиците в нарушение на правилата и е въпрос на дни някой да пострада тежко.



Вече е събрана и входирана подписка с 305 подписа от живущите наоколо.