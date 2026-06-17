Мотористът Евгени Станчев, участвал в тежко пътнотранспортно произшествие през 2021 година, се изправи пред Районен съд Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Той е обвинен, че е причинил черепно-мозъчна травма на 85-годишния чужд гражданин Владимирос Хаджистефанос. Възрастният мъж е трябвало да бъде опериран, което довело до общо разстройство на здравето.

Инцидентът е станал на оживената улица "Капитан Райчо“ в Пловдив, в непосредствена близост до голям хранителен магазин. Малко преди 19:45 часа възрастният мъж е излязъл от близкия хипермаркет "Лекси" и се е запътил към дома си, пресичайки улицата на място, където няма пешеходна пътека. В този момент е последвал ударът от мотора на Станчев.

Какво установи разследването веднага след инцидента?

Пристигналият на мястото екип на полицията е констатирал, че водачът на мотоциклета е правоспособен. Направеният полеви тест е показал, че той не е бил под въздействието на алкохол. Пострадалият пешеходец, който е чужд гражданин с местожителство в Пловдив, е бил транспортиран в болница.

На днешното съдебно заседание стана ясно, че възрастният мъж е починал няколко месеца след катастрофата. От прокуратурата споделиха, че първоначалната експертиза на вещите лица показва, че смъртта няма пряка връзка с инцидента. Очаква се обаче в хода на съдебния процес да бъдат изготвени нови, по-детайлни експертизи, които да внесат пълна яснота по казуса.

Близките на починалия мъж са заявили, че не желаят да се явяват в съдебната зала и няма да взимат страна в процеса.

Защо беше отложено делото?

Процесът не успя да стартира по същество, тъй като на подсъдимия Евгени Станчев не е бил връчен навреме обвинителният акт. По закон без този документ той няма как официално да се запознае с обвиненията срещу себе си и да организира защитата си.

Тепърва предстои да стане ясно дали подсъдимият ще признае вината си за инцидента, за да се възползва от съкратено съдебно производство, или процесът ще продължи по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 29 юни от 10:00 часа.