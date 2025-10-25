ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ето ги най-новите висшисти в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:49Коментари (0)479
©
виж галерията
Дворът на Университета на хранителни технологии едва събра абсолвентите от Випуск 2025, техните родители и близки и преподавателите на вълнуващото тържество за промоцията на завършилите висшето си образование. Дипломи получиха 517 възпитаници на висшето училище, от тях 355 бакалаври и 162 магистри.

Завършилите с отличие са  96, а пълните отличници - 15. Специален гост на тържеството беше областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, както и проф. Николета Трайкова – зам.-ректор на МУ-Пловдив и доц. д-р Николай Каканаков – зам.-директор научна дейност и електронни ресурси на ТУ-София, Филиал Пловдив.

"Уважаема г-жо областен управител, уважаеми г-н ректор, скъпи преподаватели и гости. Скъпи дипломанти, днес, седмица преди един от най-светлите празници в българската традиция – Деня на народните будители, вие ще получите своите дипломи. От деня, в който сте влезли в университета преди 4 години и до днес, всеки от вас се е стремил да надгради своите познания и да се отличи. Днес вие ще имате честта да застанете пред вашите родители и близки и да кажете "Аз Успях", да видите сълзите им от радост и да се чувствате горди с вашия успех", заяви в в словото си водещият на церемонията проф. Георги Костов.

Със специално приветствие към абсолвентите се обърна ректорът на УХТ проф. Галин Иванов.

"Уважаеми абсолвенти. Приветствам ви ви с този специален празник. Днес е денят, който ще запомним всички. Ден на благодарност и радост. Празнуваме днес вашето израстване като специалисти и граждани. Вие направихте правилния избор да се учите и завършите Университета по хранителни технологии. Нашата мисия е не просто да обучаваме, но и да вдъхновяваме, да създаваме специалисти и личности с кауза да променят света. Голяма част от нашите възпитаници намират своята реализация по специалността още в първата година след завършването си. Изказвам своята благодарност на преподавателите ви за отдадеността и трудолюбието по време на вашето обучение, както и на родителите ви за любовта и подкрепата, които ви оказват", заяви проф. Галин Иванов. Той призова младите хора да бъдат упорити и да следват мечтите си.

"УХТ остава вашият дом и ще бъде отворен винаги за всички вас. пожелаваме ви здраве и вдъхновение, добави проф.  Иванов.

"Скъпи абсолвенти За мен е голяма част и удоволствие да бъде сред вас на този празничен ден. Убедена съм че пред вас стоят много възможности и предизвикателства и вие с вашата младост умения и дръзновения ще дадете своя принос за развитието на хранителната индустрия в България. Не забравяйте вашата Алма Матер, където и да сте по света. Не забравяйте вашите преподаватели. Ключът към успехите е добрата подготовка, а вие я имате. Бъдете смели отговорни. Пожелавам ви много здраве и вдъхновение На добър час Випуск 2025", заяви в приветствието си областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева.

На основание Заповед № 730 от 01.10.2025 г. пълните отличници получиха  грамота, книга и вписване в почетната книга на УХТ.  Наградите им бяха  връчени от проф. Христина Янчева и проф. Галин Иванов.

"Университетът ни даде  не само знания, а и умения  да виждаме света по друг начин. Тук се научихме да мислим, а не просто да запомняме и да вярваме, че всяка  трудност е врата, а не стена. Научихме се да търсим, а не само да чакаме отговори. Нашите преподаватели бяха първите, които ни поведоха по този път. Те ни преподаваха не само знания, а и ни научиха да обичаме това, които правим. Бяха понякога строги и взискателни, но винаги справедливи, за което сме им благодарни", заяви в приветствието си Анатея Станимирова Георгиева - отличник на випуск 2025 от  специалност "Индустриални и фармацевтични биотехнологии". завършила образованието си с максимални оценки. След това тя връчи капсулата  Випуск 2025 на ректора на Университета на проф. Галин Иванов.

През тази година в УХТ  се дипломира първия випуск по съвместна магистърска програма "Диететика" с Медицински университет – Пловдив. Първите дипломи  по тази съвместна специалност бе  връчена на абсолвентите от проф. Георги Добрев и проф. Николета Трайкова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Отстраниха служителя на ДАИ, блъснал пешеходец в Пловдив, наркоте...
15:08 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Затруднения за шофьорите по булевард в Пловдив заради нов светофа...
11:38 / 25.10.2025
Само един кандидат за директор на желана гимназия в Пловдив
10:30 / 25.10.2025
Re:Bazaar отново се случва в Пловдив – този път с мисия, свързана...
07:20 / 25.10.2025
В Пловдив дипломи връчва единственият по рода си университет на Б...
06:00 / 25.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Разводът на годината
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Служител на ДАИ блъсна пешеходец в Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: