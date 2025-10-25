© виж галерията Дворът на Университета на хранителни технологии едва събра абсолвентите от Випуск 2025, техните родители и близки и преподавателите на вълнуващото тържество за промоцията на завършилите висшето си образование. Дипломи получиха 517 възпитаници на висшето училище, от тях 355 бакалаври и 162 магистри.



Завършилите с отличие са 96, а пълните отличници - 15. Специален гост на тържеството беше областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, както и проф. Николета Трайкова – зам.-ректор на МУ-Пловдив и доц. д-р Николай Каканаков – зам.-директор научна дейност и електронни ресурси на ТУ-София, Филиал Пловдив.



"Уважаема г-жо областен управител, уважаеми г-н ректор, скъпи преподаватели и гости. Скъпи дипломанти, днес, седмица преди един от най-светлите празници в българската традиция – Деня на народните будители, вие ще получите своите дипломи. От деня, в който сте влезли в университета преди 4 години и до днес, всеки от вас се е стремил да надгради своите познания и да се отличи. Днес вие ще имате честта да застанете пред вашите родители и близки и да кажете "Аз Успях", да видите сълзите им от радост и да се чувствате горди с вашия успех", заяви в в словото си водещият на церемонията проф. Георги Костов.



Със специално приветствие към абсолвентите се обърна ректорът на УХТ проф. Галин Иванов.



"Уважаеми абсолвенти. Приветствам ви ви с този специален празник. Днес е денят, който ще запомним всички. Ден на благодарност и радост. Празнуваме днес вашето израстване като специалисти и граждани. Вие направихте правилния избор да се учите и завършите Университета по хранителни технологии. Нашата мисия е не просто да обучаваме, но и да вдъхновяваме, да създаваме специалисти и личности с кауза да променят света. Голяма част от нашите възпитаници намират своята реализация по специалността още в първата година след завършването си. Изказвам своята благодарност на преподавателите ви за отдадеността и трудолюбието по време на вашето обучение, както и на родителите ви за любовта и подкрепата, които ви оказват", заяви проф. Галин Иванов. Той призова младите хора да бъдат упорити и да следват мечтите си.



"УХТ остава вашият дом и ще бъде отворен винаги за всички вас. пожелаваме ви здраве и вдъхновение, добави проф. Иванов.



"Скъпи абсолвенти За мен е голяма част и удоволствие да бъде сред вас на този празничен ден. Убедена съм че пред вас стоят много възможности и предизвикателства и вие с вашата младост умения и дръзновения ще дадете своя принос за развитието на хранителната индустрия в България. Не забравяйте вашата Алма Матер, където и да сте по света. Не забравяйте вашите преподаватели. Ключът към успехите е добрата подготовка, а вие я имате. Бъдете смели отговорни. Пожелавам ви много здраве и вдъхновение На добър час Випуск 2025", заяви в приветствието си областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева.



На основание Заповед № 730 от 01.10.2025 г. пълните отличници получиха грамота, книга и вписване в почетната книга на УХТ. Наградите им бяха връчени от проф. Христина Янчева и проф. Галин Иванов.



"Университетът ни даде не само знания, а и умения да виждаме света по друг начин. Тук се научихме да мислим, а не просто да запомняме и да вярваме, че всяка трудност е врата, а не стена. Научихме се да търсим, а не само да чакаме отговори. Нашите преподаватели бяха първите, които ни поведоха по този път. Те ни преподаваха не само знания, а и ни научиха да обичаме това, които правим. Бяха понякога строги и взискателни, но винаги справедливи, за което сме им благодарни", заяви в приветствието си Анатея Станимирова Георгиева - отличник на випуск 2025 от специалност "Индустриални и фармацевтични биотехнологии". завършила образованието си с максимални оценки. След това тя връчи капсулата Випуск 2025 на ректора на Университета на проф. Галин Иванов.



През тази година в УХТ се дипломира първия випуск по съвместна магистърска програма "Диететика" с Медицински университет – Пловдив. Първите дипломи по тази съвместна специалност бе връчена на абсолвентите от проф. Георги Добрев и проф. Николета Трайкова.