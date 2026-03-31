Бившият нападател на националния отбор Валери Божинов написа силни думи за починалия днес легендарен вратар Борислав Михайлов. Божинов използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази своята мъка.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса това, което написа Валери Божинов:

Днес си отиде човек, който беше част от нашите спомени, нашите победи и нашата вяра. Боли, защото с Боби Михайлов си тръгва не само легенда, а част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем.

Той беше повече от вратар беше характер, дух, лице на българския футбол. Остави след себе си тишина, която тежи, и история, която никой няма да изтрие.

Поклон пред паметта му. Светъл път, Боби. Оставаш в сърцата ни.

Моите съболезнования към семейството и близките Ще ни липсваш Ел Гранде Президенте

Завинаги в моето сърце и душа

Обичам те