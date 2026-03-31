Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров - Зико също изрази мъката си от загубата на своя приятел Борислав Михайлов. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, легендарният капитан на националния отбор на България напусна днес този свят едва на 63 години.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса това, което Зико написа в личния си профил във Фейсбук:
Днес си отиде човек, който беше част от живота ми още от времето, когато всичко беше по-просто и истинско. Семействата ни се познаваха и бяха близки много преди имената ни да станат познати за обществото.
Приятелството ни беше тихо, ненатрапчиво, но сигурно – от онези, при които не е нужно да се чуваш всеки ден, за да знаеш, че можеш да разчиташ.
Боли, че животът е толкова кратък. Но хората, които са оставили следа в сърцата ни, не си отиват.
Искрени съболезнования към семейството и близките.
Светъл път, Боби
Зико за Боби: Боли! Бяхме близки много преди имената ни да станат познати за обществото
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Plovdiv24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от Футбол
/
България U21 не успя да победи Азербайджан пред 2000 зрители в Пловдив, шансовете ни чувствително намаляха
31.03
Рожденикът Филипов: Ще продължа да се боря срещу всяка несправедливост! Няма да мълча - никъде и пред никого!
31.03
Фенклубът на Локо: България губи значима личност, оставила трайна следа в историята на родния футбол
31.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Сергей Пройчев
на 31.03.2026 г.
Колко големи герои алкохола ги уби.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.