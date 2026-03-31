Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров - Зико също изрази мъката си от загубата на своя приятел Борислав Михайлов. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, легендарният капитан на националния отбор на България напусна днес този свят едва на 63 години.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса това, което Зико написа в личния си профил във Фейсбук:

Днес си отиде човек, който беше част от живота ми още от времето, когато всичко беше по-просто и истинско. Семействата ни се познаваха и бяха близки много преди имената ни да станат познати за обществото.

Приятелството ни беше тихо, ненатрапчиво, но сигурно – от онези, при които не е нужно да се чуваш всеки ден, за да знаеш, че можеш да разчиташ.

Боли, че животът е толкова кратък. Но хората, които са оставили следа в сърцата ни, не си отиват.

Искрени съболезнования към семейството и близките.

Светъл път, Боби