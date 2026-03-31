Пловдивските елитни футболни клубове Локомотив и Ботев се поклониха пред паметта на легендата Борислав Михайлов и изразиха чрез своите официални платформи съболезнования към близките и семейството му. Дългогодишният капитан на националния ни отбор почина днес на 63-годишна възраст.
Ето какво написаха от ПФК Локомотив и ПФК Ботев по темата:
ПФК Локомотив: Знаменитият Борислав Михайлов си отиде от този свят. Легендата на българския футбол почина днес на 63-годишна възраст. Той не успя да се пребори с тежко заболяване.
Вратарят ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година.
В своята богата кариера Борислав Михайлов е защитавал и цветовете на редица клубове, оставяйки ярка следа в българския и европейския футбол.
В периода 2005 - 2023 година Борислав Михайлов заемаше поста президент на Българския футболен съюз
ПФК Локомотив Пловдив изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов.
Поклон пред светлата му памет!
ПФК Ботев: Легендарният вратар на българския футбол Борислав Михайлов напусна този свят на 63-годишна възраст.
Един от най-великите футболисти в историята на България не успя да се пребори с тежко заболяване.
Знаменитият страж ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година.
В своята богата кариера Борислав Михайлов е защитавал и цветовете на Ботев Пловдив.
ПФК Ботев Пловдив изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов.
Поклон пред светлата му памет!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от Футбол
/
България U21 не успя да победи Азербайджан пред 2000 зрители в Пловдив, шансовете ни чувствително намаляха
31.03
Рожденикът Филипов: Ще продължа да се боря срещу всяка несправедливост! Няма да мълча - никъде и пред никого!
31.03
Фенклубът на Локо: България губи значима личност, оставила трайна следа в историята на родния футбол
31.03
