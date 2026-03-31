Пловдивските елитни футболни клубове Локомотив и Ботев се поклониха пред паметта на легендата Борислав Михайлов и изразиха чрез своите официални платформи съболезнования към близките и семейството му. Дългогодишният капитан на националния ни отбор почина днес на 63-годишна възраст.

Ето какво написаха от ПФК Локомотив и ПФК Ботев по темата:

ПФК Локомотив: Знаменитият Борислав Михайлов си отиде от този свят. Легендата на българския футбол почина днес на 63-годишна възраст. Той не успя да се пребори с тежко заболяване.

Вратарят ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година.

В своята богата кариера Борислав Михайлов е защитавал и цветовете на редица клубове, оставяйки ярка следа в българския и европейския футбол.

В периода 2005 - 2023 година Борислав Михайлов заемаше поста президент на Българския футболен съюз

ПФК Локомотив Пловдив изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов.

Поклон пред светлата му памет!

ПФК Ботев: Легендарният вратар на българския футбол Борислав Михайлов напусна този свят на 63-годишна възраст.

Един от най-великите футболисти в историята на България не успя да се пребори с тежко заболяване.

В своята богата кариера Борислав Михайлов е защитавал и цветовете на Ботев Пловдив.

ПФК Ботев Пловдив изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на Борислав Михайлов.

