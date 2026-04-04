Днес България отдава последна почит на един от най-големите си футболни герои – Борислав Михайлов. Поклонението започна от 13:30 часа. В дъждовното време пред столичния храм "Света София" се събраха роднини, близки и приятели, които изпращат в последния му земен път легендарния футболист и бивш президент на Българския футболен съюз, съобщи bTV.

Борислав Михайлов си отиде от този свят в началото на седмицата и след като в края на 2025 г. получи тежък инсулт.

На поклонението първи пристигнаха децата на Михайлов - синът му Николай, също вратар, и дъщеря му Бисера.

Те бяха подкрепени в трудния момент от своите семейства. Неотлъчно до Ники бе съпругата му Николета Лозанова, а с Бисера бе половинката ѝ Живко Миланов - бивш капитан на Левски, както и децата им.

Съболезнования към тях изказаха както близки и приятели, така и случайни минувачи и фенове, дошли да се простят с легендарния футболист.

Веднага след тях на място пристигна съпругата на Михайлов - трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Тя бе придружавана от дъщеря им Елинор, която живее от години в чужбина. Половинката на Михайлов се поклони пред присъстващите, преди да влезе в храма.

На поклонението присъстват още бившите съотборници на Михайлов от САЩ 94 - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Наско Сираков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Емил Костадинов. В църквата пристигна още президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, легендата в леката атлетика Стефка Костадинова, бивши футболисти като Валери Божинов и Светослав Дяков.