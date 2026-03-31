Легендата на българския футбол Красимир Балъков също изрази мъката си от загубата на своя приятел и бивш съотборник Борислав Михайлов. Както вече информирахме читателите си, легендарният капитан на националния отбор на България напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Красимир Балъков публикува в своята страница в социалната мрежа обща снимка с Борислав Михайлов и към нея написа следното:

Тежко е да приема, че вече го няма.

Днес загубихме човек, който остави следа.

Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила.

Пример. Учител.

За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности.

Почивай в мир, Боби.

Няма да те забравим.