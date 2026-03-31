Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова сподели с приятели и последователи в социалната мрежа мъката си от загубата на своя съпруг Борислав Михайлов. Легендарният капитан на националния отбор на България напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.
Мария Петрова публикува в личния си профил в Инстаграм обща снимка със съпруга си и написа към нея следното:
Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек!
Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал.
Ти беше моят мир. Отиде си една вселена!
Още по темата
/
Още от Футбол
/
България U21 не успя да победи Азербайджан пред 2000 зрители в Пловдив, шансовете ни чувствително намаляха
31.03
Рожденикът Филипов: Ще продължа да се боря срещу всяка несправедливост! Няма да мълча - никъде и пред никого!
31.03
Фенклубът на Локо: България губи значима личност, оставила трайна следа в историята на родния футбол
31.03
