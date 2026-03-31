Фенклубът на Локомотив Пловдив изрази своите най-дълбоки и искрени съболезнования по повод кончината на Борислав Михайлов.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "черно-белите" привърженици:

Той беше една от легендите на българския спорт - изявен вратар, капитан на националния отбор и ключова фигура в най-славните моменти на българския футбол. Неговото участие в историческото представяне на националния отбор на Световното първенство в САЩ 1994 и приносът му към развитието на футбола в България ще останат завинаги в паметта на футболната общественост.

България губи голям спортист и значима личност, оставила трайна следа в историята на родния футбол.

Фенклуб Локомотив Пловдив изразява своята съпричастност към всички, които скърбят за тази тежка загуба, и отдава почит към неговата памет и спортно наследство.

Поклон пред паметта му!