Мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков изрази мъката си от загубата на своя приятел и бивш съотборник Борислав Михайлов. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, легендарният капитан на националния отбор на България напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Стоичков публикува в своята страница в социалната мрежа обща снимка с Михайлов и към нея написа следното:

Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствай те ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!