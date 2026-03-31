Футболисти, треньори и привърженици ще почетат с минута мълчание на стадион "Христо Ботев" в Пловдив паметта на легендата на българския футбол Борислав Михайлов, научи Plovdiv24.bg. Това ще стане непосредствено преди първия съдийски сигнал на евроквалификацията между младежкият национален отбор на България и Азербайджан. Двубоят от група "B" за Евро 2027 започва в 19:00 часа на "Колежа".
Дългогодишният капитан на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболиен съюз почина днес на 63-годишна възраст.
В предишния двубой България U21 победи с 1:0 като гост Гибралтар с гол на пловдивчанина Георги Лазаров.
Нашите са на четвърто място във временното класиране с актив от 10 точки, но само с една точка по-малко от Чехия и Шотландия. Лидер е Португалия с 16 точки.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Plovdiv24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.