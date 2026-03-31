Футболисти, треньори и привърженици ще почетат с минута мълчание на стадион "Христо Ботев" в Пловдив паметта на легендата на българския футбол Борислав Михайлов, научи Plovdiv24.bg. Това ще стане непосредствено преди първия съдийски сигнал на евроквалификацията между младежкият национален отбор на България и Азербайджан. Двубоят от група "B" за Евро 2027 започва в 19:00 часа на "Колежа".

Дългогодишният капитан на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболиен съюз почина днес на 63-годишна възраст.

В предишния двубой България U21 победи с 1:0 като гост Гибралтар с гол на пловдивчанина Георги Лазаров.

Нашите са на четвърто място във временното класиране с актив от 10 точки, но само с една точка по-малко от Чехия и Шотландия. Лидер е Португалия с 16 точки.