Карагарен получи наряд за мача на Ботев в Перник

© Plovdiv24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Наряд като четвърти съдия на двубоя Миньор - Ботев (Пд) получи асеновградчанинът Рюстем Карагарен, който е роднина на голмайстора на Локо (Пд) Бирсент Карагарен. Срещата ще ръководи Мустафа Шефкет.



Двубоят между Балкан (Ботевград) и Локо (Пд) пък бе поверен на Николай Малджански.



25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.



Миньор - ПФК Ботев (Пд)



ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Атанас Иванов Делчев АС2: Владимир Здравков Хубенов



4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен



СН: Красимир Драганов Драганов



25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.



ФК Загорец - ПФК Славия 1913



ГС: Даниел Пламенов Краевски АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Ивелин Иванов Рашев



4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев



СН: Йордан Веселинов Гулев



25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.



ПФК Добруджа 1919 - ПОФК Ботев Враца



ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Мартин Живков Великов



СН: Георги Иванов Хаджийски



25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.



Спартак Варна - ПФК Левски



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Дарин Росенов Страхилов



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Красимир Иванов Василев



25 Сеп 2019 г. Сряда 19:00 ч.



ФК Литекс - ПФК Монтана 1921



ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Янко Георгиев Чакъров



4-ТИ: Никола Павлов Петров



СН: Георги Спасов Славов



25 Сеп 2019 г. Сряда 19:00 ч.



ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев



4-ТИ: Петър Григоров Григоров



СН: Димитър Панайотов Костов



26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.



ПФК Спартак Плевен - ПФК Септември



ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Александър Христов Апостолов



4-ТИ: Милен Йорданов Въжарски



СН: Николай Тодоров Петров



26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.



Хебър 1918 - ФК Арда



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов



4-ТИ: Боян Георгиев Славков



СН: Деница Павлова Крумова



26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.



Балкан - ПФК Локомотив 1926



ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Николай Иванов Михайлов



4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Милко Петков Николов



26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.



ОФК Поморие - ПФК Берое



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Андрей Венков Николов АС2: Кирил Валентинов Чакъров



4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов



СН: Стоян Иванов Вътев



26 Сеп 2019 г. Четвъртък 18:00 ч.



ФК Черноморец Балчик - ФК Витоша



ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Светослав Станимиров Стойчев



4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Любомир Йорданов Войков



26 Сеп 2019 г. Четвъртък 19:00 ч.



ФК Ботев Гълъбово - ФК Етър



ГС: Георги Николов Николов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Николай Георгиев Попниколов



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Илко Мирославов Топалов



26 Сеп 2019 г. Четвъртък 19:00 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Дунав



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Петров Георгиев



4-ТИ: Благой Кирилов Манов



СН: Кирил Манолов Лозанов