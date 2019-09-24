|
|Карагарен получи наряд за мача на Ботев в Перник
БФС обяви днес съдийските назначения за 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Наряд като четвърти съдия на двубоя Миньор - Ботев (Пд) получи асеновградчанинът Рюстем Карагарен, който е роднина на голмайстора на Локо (Пд) Бирсент Карагарен. Срещата ще ръководи Мустафа Шефкет.
© Plovdiv24.bg
Двубоят между Балкан (Ботевград) и Локо (Пд) пък бе поверен на Николай Малджански.
25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Миньор - ПФК Ботев (Пд)
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Атанас Иванов Делчев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Красимир Драганов Драганов
25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ФК Загорец - ПФК Славия 1913
ГС: Даниел Пламенов Краевски АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Веселинов Гулев
25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Георги Иванов Хаджийски
25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.
Спартак Варна - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Красимир Иванов Василев
25 Сеп 2019 г. Сряда 19:00 ч.
ФК Литекс - ПФК Монтана 1921
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Георги Спасов Славов
25 Сеп 2019 г. Сряда 19:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Димитър Панайотов Костов
26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ПФК Спартак Плевен - ПФК Септември
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Милен Йорданов Въжарски
СН: Николай Тодоров Петров
26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Арда
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Боян Георгиев Славков
СН: Деница Павлова Крумова
26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
Балкан - ПФК Локомотив 1926
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Милко Петков Николов
26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Берое
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Андрей Венков Николов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Стоян Иванов Вътев
26 Сеп 2019 г. Четвъртък 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Витоша
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Любомир Йорданов Войков
26 Сеп 2019 г. Четвъртък 19:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ФК Етър
ГС: Георги Николов Николов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Илко Мирославов Топалов
26 Сеп 2019 г. Четвъртък 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Дунав
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Кирил Манолов Лозанов
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|
Прогнозирай
Отвори мача,
виж прогнозите