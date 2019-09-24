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Карагарен получи наряд за мача на Ботев в Перник
Автор: Стойчо Генов 16:41 / 24.09.2019Коментари (0)215
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БФС обяви днес съдийските назначения за 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Наряд като четвърти съдия на двубоя Миньор - Ботев (Пд) получи асеновградчанинът Рюстем Карагарен, който е роднина на голмайстора на Локо (Пд) Бирсент Карагарен. Срещата ще ръководи Мустафа Шефкет.

Двубоят между Балкан (Ботевград) и Локо (Пд) пък бе поверен на Николай Малджански.

25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Миньор - ПФК Ботев (Пд)

ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Атанас Иванов Делчев    АС2:    Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен

СН:    Красимир Драганов Драганов     

25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Загорец - ПФК Славия 1913

ГС:    Даниел Пламенов Краевски    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Ивелин Иванов Рашев

4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Йордан Веселинов Гулев     

25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Димитър Иванов Желязков    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Мартин Живков Великов

СН:    Георги Иванов Хаджийски     

25 Сеп 2019 г. Сряда 16:00 ч.

Спартак Варна - ПФК Левски

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Дарин Росенов Страхилов

4-ТИ:    Георги Милков Гинчев

СН:    Красимир Иванов Василев     

25 Сеп 2019 г. Сряда 19:00 ч.

ФК Литекс - ПФК Монтана 1921

ГС:    Иван Георгиев Пенчев    АС1:    Стефан Делчев Делчев    АС2:    Янко Георгиев Чакъров

4-ТИ:    Никола Павлов Петров

СН:    Георги Спасов Славов     

25 Сеп 2019 г. Сряда 19:00 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Борислав Николаев Колев

4-ТИ:    Петър Григоров Григоров

СН:    Димитър Панайотов Костов     

26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ПФК Спартак Плевен - ПФК Септември

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Александър Христов Апостолов

4-ТИ:    Милен Йорданов Въжарски

СН:    Николай Тодоров Петров     

26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

Хебър 1918 - ФК Арда

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Ивайло Пламенов Атанасов

4-ТИ:    Боян Георгиев Славков

СН:    Деница Павлова Крумова     

26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

Балкан - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Николай Валентинов Малджански    АС1:    Даниел Жаниев Цолов    АС2:    Николай Иванов Михайлов

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков

СН:    Милко Петков Николов     

26 Сеп 2019 г. Четвъртък 16:00 ч.

ОФК Поморие - ПФК Берое

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Андрей Венков Николов    АС2:    Кирил Валентинов Чакъров

4-ТИ:    Мирослав Константинов Кузманов

СН:    Стоян Иванов Вътев     

26 Сеп 2019 г. Четвъртък 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ФК Витоша

ГС:    Станислав Тошев Ставров    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев

СН:    Любомир Йорданов Войков     

26 Сеп 2019 г. Четвъртък 19:00 ч.

ФК Ботев Гълъбово - ФК Етър

ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов

СН:    Илко Мирославов Топалов     

26 Сеп 2019 г. Четвъртък 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Дунав

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Георги Петров Георгиев

4-ТИ:    Благой Кирилов Манов

СН:    Кирил Манолов Лозанов
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