Спортните новини: Днес (7) | Вчера (15)
Трябва да се гордеем с това момче! Първи подиум във Формула 2
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:07Коментари (0)450
©
Никола Цолов спечели първи подиум в кариерата си във Формула 2, след като направи великолепен старт на спринта в Абу Даби и завърши на трето място. Българинът изостана с 9.605 секунди от съотборника си в Кампос Рейсинг  - Арвид Линдблад, който спечели състезанието, а втори се класира Джошуа Дюрксен от AIX Racing. 

Вчера Цолов зае девето място в квалификацията за Гран при на Абу Даби, а по правилата за обърната решетка това му отреди втора позиция за спринта. Българският пилот на Кампос Рейсинг обаче бе наказан с три места заради блокиране срещу Люк Браунинг от Hitech TGR и така той започна състезанието на къса дистанция пети.

Цолов направи страхотен старт и още с потеглянето изпревари Оливер Гоьте и Виктор Мартен, а пред него останаха Дюрксен и Лиднблад. До петата обиколка двамата трупаха по половин секунда срещу българина, като тримата бяха единствените пилоти с времена под минута и 41 секунди. 

Състезанието бе забавено в осмата обиколка с виртуален автомобил на сигурността заради блокирал двигател на Джон Бенет от Van Amersfoort Racing, а това доближи преследвача Гьоте на половин секунда от Цолов. Българинът обаче се откъсна отново след зеления флаг и натрупа комфортен аванс, който съхрани до края на състезанието и спечели първия си подиум във Формула 2. Третото място му донесе шест точки за генералното класиране, удвоявайки актива му.

Цолов бе близо до почетната стълбичка и миналата седмица в Катар, но агресивна маневра на съперник го изкара от топ 3 на спринта и го остави на десето място. 

"Беше горещо, но давахме пълна газ. Щастлив съм с подиума, но трябва да анализирам защо темпото не беше това, което очаквах. Особено в началото. Чувствах се уверен и направих силна първа фаза на старта", каза Цолов за Диема Спорт.

Състезанието за Гран при на Абу Даби е утре от 11:15 българско време и в него българският пилот на Кампос Рейсинг ще потегли от 12-а позиция.
